Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ne umduk ne bulduk! Hayaller ile gerçeklerimizde en ufak bir örtüşme bile olmadı. EURO 2020’de bazı futbol otoriteleri tarafından gizli favori olarak değerlendiriliyorduk.

Genç ve dinamik bir kadroya sahiptik. Avrupa’nın büyük liglerine yayılmış oyuncularımız önemli başarılara imza atıyor, göğsümüzü kabartıyor ve başarılarını da ay yıldızlı

takım altındaki performansıyla taçlandırıyordu. Ancak kâğıt üzerindeki favori durum bizi sahada ne acıdır ki, averaj takımına dönüştürdü.

Sorgulamalıyız

Niyetimiz kimseyi kırmak üzmek değil. Çocuklar bizim çocuklarımız, hocamız bizim hocamız ama bazı soruları da sormadan edemiyoruz! Sonraki turnuvalarda veya organizasyonlarda benzer durumları yaşamamak adına (hep yaşıyoruz. Bir tepedeyiz bir dipte) sormalıyız, sorgulamalıyız. Herkes de şapkasını önüne koyup düşünmeli. Başta sezon başı koyduğu kuralı maç oynanırken değiştiren ve tutarsız bir yönetim anlayışı sergileyen Futbol Federasyonu!

Genel izleyici gibi

Evet masadaki yönetimimiz iyi değil ama peki ya sahada ne oldu da bu hâle geldik! Aşırı öz güven mi, tecrübesizlik mi, rakiplerin FIFA sıralamasında önde olması mı, şanssızlık mı, kadro tercihi mi tüm bunları uzatmamız mümkün. Bakıyoruz bir numaralı sorumlu olan teknik direktörümüz Şenol Güneş de çıkıyor basın toplantısında ‘Şunu yapamadık, bunu yapamadık, rakibimiz iyiydi’ gibi açıklamalar yaparak genel izleyiciden farksız bir durum sergilemiyor. Oysa o cevapları vermesi gereken kişi!

Bu işte bir terslik var

Millî Takımın performansı tartışma konusu. Şenol Güneş ‘tecrübe’ye vurgu yaparken iki maçtaki on birimize baktığımızda dokuzu lejyoner, ikisi ise Süper Lig’imizde forma giyen oyuncular. O lejyonerlerimize baktığınızda İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa gibi üst düzey liglerde ter döküyorlar. Ve Cengiz, Kenan ve Kaan dışında geçen sezonda 30 maçın altına düşen yok. Bu bağlamda bakıldığında bir yandan da akla ‘Evet genciz ama yorgun düştük” çıkarımı da geliyor.

Bir ihtimal daha var

Bizim çocuklar için ilk iki maçta gol atamadan mağlup olduk ama şansımız tamamen bitmedi. Tek bir ihtimal var. O da pazar günkü maçta İsviçre’yi yenip (hem de farklı) beklemek. Çünkü altı gruplu organizasyonda üçüncü olan en iyi dört takım da yoluna devam edecek. Bunun için şu anda eksi beş olan averajımızı düzeltip diğer gruplara bakmamız gerekiyor. En iyi üçüncülerde öncelikle puana ardından gol averajına, sonra atılan gole, fair play puanına ve elemeler genel sıralamasına bakılıyor.