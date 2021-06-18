Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 515 maça çıkarak 'en çok maça çıkan oyuncu' rekorunu geçen sezon kıran Umut Bulut'un yeni rotası birinci lig oldu.

Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Ankaragücü, Kayserispor ve son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen deneyimli golcü Umut Bulut, Eyüpspor ile anlaştı. 1+1 yıllık anlaşma imzalayan golcü oyuncu, yıllık 900 bin lira alacak.

100'LER KULÜBÜNDE YER ALIYOR

163 golle 100'ler kulübünde de yer alan 1983 doğumlu oyuncu, geçen sezon 34 resmi maçta 4 gol atmıştı.

Eyüpspor bir başka deneyimli golcü Bogdan Stancu ile de anlaşma imzaladı.

UEFA, Umut Bulut'un doğum gününü kutladı UEFA, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Umut Bulut'un 38. doğum gününü kutladı.

Umut Bulut, Süper Lig’de en çok forma giyen oyuncu oldu Yeni Malatyaspor-Konyaspor müsabakasıyla birlikte ligde 504. maçına çıkan Umut Bulut, ‘Süper Lig’de en çok forma giyen oyuncu’ rekorunu kırmış oldu.