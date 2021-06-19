Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcular, uluslararası organizasyonlara damga vurmaya devam ediyor. Dün gümüş madalya haberi gelen milli yüzücü Kaan Kahraman'dan bugün de altın madalya haberi geldi. Kahraman, 50 metre dip disiplininde dünya şampiyonu oldu.

ŞU ÜSTÜNDE GÜMÜŞ SU ALTINDA ALTIN

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce 50 metre su üstünde gümüş madalya alan Kaan, bu kez 50 metre dip disiplininde yarıştı.

Kaan 15.02 saniyelik derecesiyle bu kategoride dünya şampiyonu olarak altın madalyayı boynuna taktı.

BERİL'DEN GÜMÜŞ MADALYA

Kadınlar 50 metre dip disiplininde ise Beril Ülker, 16.96 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Kadınlar 4X100 metre su üstü bayrak yarışında ise Irmak Ertemel, Zeynep Elbir, Defne Deniz Kızılırmak ve Beril Ülker'den oluşan milli takım ise 4. oldu.

Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alarak tamamladı. Türkiye, 22 ülke arasında ise şampiyonayı 4. sırada bitirdi.

"GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Öze, İtalya'da önemli bir başarı elde ettiklerini anlatarak, "Genç millilerimiz Kaan Kahraman ile dünya şampiyonluğu ve ikinciliğine, bayrak takımımız ile dünya şampiyonluğuna, Beril Ülker ile dünya üçüncülüğüne imza attık. İnanılmaz bir mutluluk ve heyecan içindeyiz. Ülkemiz adına gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bizlere yaşattıkları bu muhteşem mutluluk için sporcularımıza, teknik ekibe, antrenörlerimize, desteklerini esirgemeyen sporcu ailelerine teşekkür ediyorum. Genç millilerimizi İtalya dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda coşkuyla karşılayıp, hepsini alkışlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaan Kahraman, dünya ikincisi oldu Milli sporcu Kaan Kahraman, 50 metre su üstündeki performansıyla 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

Milli güreşçilerden gümüş ve bronz madalya Milli güreşçiler, Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda; biri gümüş biri bronz olmak üzere 2 madalya daha kazandı.

Genç millîler İtalya’dan altın madalyayla döndü İtalya’da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası’nda genç millîler şampiyon oldu.