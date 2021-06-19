Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyonlar Ligi için kadrosuna çok iyi bir golcü katmak isteyen Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Diego Costa’nın transferinde büyük mesafe katetti. Siyah beyazlıların İspanyol golcüye imza attırmaya çok yakın olduğu iddia ediliyor ancak bu transferi bitirmek kolay olmayacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz sezonu Atletico Madrid’de geçiren ve şu anda kulüpsüz olan Costa için Beşiktaş yönetimi yıllık ücret teklifini 2,5 milyon avroya kadar çıkarırken pazarlıklar devam ediyor.

Fransa’yı istemiyor

Arap ülkelerinden gelen astronomik tekliflere rağmen kariyerini Avrupa’da sürdürmeye kararlı olan dünyaca ünlü yıldıza İngiliz ekibi Wolverhampton da talip oldu. Diego Costa, Premier Lig ekibinin Portekizli yeni teknik direktör Bruno Lage’in de onayını almış durumda. Ayrıca 32 yaşındaki oyuncuya Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’nın da talip olduğu biliniyor. Diego Costa’nın ise tercihini Beşiktaş ya da Wolverhampton arasında kullanması bekleniyor.

İSTANBUL'A HAZIRIZ

Beşiktaş’ın Diego Costa’ya olan ilgisi sadece Türkiye’de değil Avrupa’da büyük yankı uyandırıyor. Fransız basınında çıkan haberde, Atletico Madrid’le ipleri koparan Diego Costa’nın yıllık 2,5 milyon avro karşılığında Beşiktaş’a üç sezonluk sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.