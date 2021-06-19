Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, fırtına gibi esip son maçlar oynanmadan gitmeyi garantilediği EURO 2020’de üst üste aldığı mağlubiyetlerle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor… Turnuvanın açılış maçında ev sahibi İtalya’ya 3-0 yenilen ay yıldızlı takımın, Galler karşısında Bakü’de ayağa kalkması bekleniyordu ancak alınan 2-0’lık yenilgi yaşadığımız travmayı daha da derinleştirdi. Şimdi Türkiye, ince hesaplarla en iyi üçüncüler arasına adını yazdıramazsa kâbus, karabasana dönüşecek.

Bekleyen tehlike

Millî takımın eksikleri, turnuvadaki kötü oyunun sebepleri üç gündür medyada en ince ayrıntısına kadar irdelendi. Ancak bizi bekleyen bir başka tehlike daha var; Dünya Kupası… Şenol Güneş, en başından beri ana hedeflerinin Dünya Kupası’na katılmak olduğunu söylüyordu. Bu hedef doğrultusunda ‘hazırlık maçı’ statüsünde gördüğümüz Uluslar Ligi’nde küme düşmeyi de sineye çektik. Türkiye, hiçbir dönemde olmadığı kadar Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yaptı.

Gönül hocası yok

Hollanda gibi Avrupa’nın ekol ülkelerinden birini 4-2, Norveç’i de deplasmanda 3-0 yendi. Letonya beraberliğine rağmen grupta 7 puanla lider durumdayız ve önümüzdeki rakipler Karadağ ve Cebelitarık gibi zayıf ekipler. Eğer bir an önce ayağa kalkamazsak, EURO 2020’deki çöküntü domino etkisi yaparak Dünya Kupası eleme maçlarına da sirayet edebilir. Teknik analizlerin dışında millî takımdaki en büyük eksiklerden birinin ‘mentor’ yokluğu olması göze batıyor...

İnce hesaplar

Galler yenilgisiyle işi zora giren Türkiye'nin gruptan çıkmak için son ümidi, en iyi üçüncüler arasına girmek. EURO 2020’de altı grupta ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi dört üçüncü üst tura yükselecek. A Grubu’nda oynadığı iki maçı da kaybeden Türkiye, son maçta İsviçre’yi yendiği takdirde üçüncü sırayı alacak. Ardından gözler diğer gruplardaki üçüncülerin topladığı puanlara çevrilecek.

İsviçre'ye yeni Türkiye

İtalya ve Galler karşısında varlık gösteremeyen millî takımda teknik direktör Şenol Güne revizyona gidiyor. İtalya maçındaki kötü futbola rağmen Galler’e karşı sadece iki değişiklik yapıp ana iskeleti bozmayan tecrübeli teknik adam bu defa köklü değişiklikler yapacak. Güneş, orta sahada etkisiz kalan Ozan Tufan ve Okay’ı kesip Kaan Ayhan veya Taylan’dan birine ön liberoda şans vermeyi düşünüyor.

İrfan-Cengiz kanada

∂ Yine takımın etkisiz isimlerinden Kenan Karaman da kızağa çekilecek isimlerden biri olacak. Güneş orta sahada Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Yusuf Yazıcı’yı oynatacak. Kanatlarda ise İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder görev yapacak. Tecrübeli teknik adamın Hakan Çalhanoğlu’nu sola kaydırarak Halil Dervişoğlu’nu Burak’la birlikte çift forvet olarak oynatabileceği de ifade edildi.