Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray Kulübünde seçimli olağan genel kurul bugün yapılacak. Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilecek seçimde sarı-kırmızılı kulüp, üç yıllığına yeni başkanını seçecek. Saat 10.00’da başlayacak oy verme işlemi, 15.00’te sona erecek. Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in yeniden aday olmadığı Galatasaray’da beş isim başkanlık için yarışacak. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için üyelerden oy isteyecek.

Ateşten gömlek

Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak. Bugünkü genel kurulda rakiplerini geride bırakacak aday, sarı kırmızılı kulübün 38. başkanı olacak. Seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Yeni seçilecek yönetimi yoğun bir gündem bekliyor olacak. Başta teknik direktör konusu olmak üzere, oyuncu transferleri ve maddi konular yeni yönetimi terletecek.