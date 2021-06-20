Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Bunun yolu da yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmaktan geçiyor ki, listenin ilk sırasında yabancılar yer alıyor. Yönetim Michael Frey’den kurtularak bu yolda ilk adımı attı. Senelik ücreti 3,5 milyon avro olan Gustavo en maliyetli oyuncu. Yönetim, sambacının yanı sıra Samatta (3), Sosa (2,5) Tisserand (1,8), Zanka (1,6), Dirar (1,5) ve Perotti’den (1,5) de kurtulabilirse 16 milyon avro kasada kalacak. Ama bu operasyon kolay değil.

Fenerbahçe'de Michael Frey, Antwerp'e transfer oldu Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika ekibi Royal Antwerp’e transfer oldu.