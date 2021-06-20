Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray'da zafer Burak Elmas'ın. Galatasaray Lisesi'nde dün yapılan seçimli olağan genel kurulda bin 541 oy alan Elmas sarı kırmızılı kulübün 38. başkanı oldu. Dünkü seçim Burak Elmas'la Eşref Hamamcıoğlu arasında müthiş bir yarışa sahne oldu. Burak Elmas açılmayan son üç sandık öncesi Hamamcıoğlu'nun gerisinde kalsa da, bu sandıklarda aldığı toplam 206 oyla 1541'e ulaştı ve 1500 oyda kalan rakibinin önünde ipi göğüsledi. Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 679, İbrahim Özdemir ise 92 oy aldı.

Zafer konuşması

n Bir zafer konuşması yapan G.Saray Başkanı Burak Elmas üyelere teşekkür ederken, "Bu seçim Galatasaray için çok önemliydi. Galatasaray kararını verdi ve hiç kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok birlik olup tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız. Birlikte çok şey başaracağız" vurgusu yaptı ve, "DNA'mızın, değerlerimizin savunucusu olmaya devam edeceğiz ve birlikte çok şey başaracağız. Öğrendiğimiz Galatasaray'a uygun davrandık" sözlerini kullandı.

Kazanan Fatih Terim!

Galatasaray'da tarihi başkanlık seçiminde kazanan bir anlamda Fatih Terim oldu. Başkanlık seçiminden önce ortak bir bildiri yayınlayarak teknik direktör olarak Fatih Terim ile yola devam edeceklerini açıklayan Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Öztürk 4731 oyun kullandığı seçimde toplam oyların yüzde 87'sini aldı. Yeni başkan Elmas zaferinden sonra Fatih Terim sorusuna, "Verdiğimiz sözleri biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz, ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız" cevabını verdi.

Galatasaray başkan adayı Elmas adaylarla birleşme taleplerine sıcak bakmıyor Galatasaray Kulübü'nde 18 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkan adayı olan Burak Elmas, diğer adaylarla birleşme konusuna sıcak bakmadığını belirterek, "Birleşmeden iktidar paylaşmayı anlayanlarla aynı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Burak Elmas'tan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim açıklamasına tepki Galatasaray'da başkanlık adayları arasında çekişme kızıyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile ayrılık açıklamalarına rakibi Burak Elmas sert çıktı.