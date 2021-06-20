Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran ve bir sezon boyunca dinlenerek takım çalıştırmayan Zeljko Obradovic, parkelere geri dönüyor. Sırp basını, Obradovic'in eski kulübü Partizan ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını iddia etti.

Partizan'ın, Avrupa'nın en çok kupa kazanan başantrenörü 61 yaşındaki Zeljko Obradovic ile anlaştığını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

GENİŞ BİR BÜTÇE VERİLMEYECEK

Sırp ekibine geri dönen tecrübeli hocaya geniş bir bütçe verilmeyeceği belirtilen haberde, Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic ve Sportif Direktör Zoran Savic'in Partizan'ı Obradovic ile birlikte eski ihtişamlı günlerine geri döndürmek için büyük bir operayon başlatacağı da belirtildi.

Koçluk kariyerine başladığı kulüp olan Partizan'a geri dönen Obradovic, geçtiğimiz günlerde gelecek planlaması hakkında konuşmuş, "Partizan’a dönebilir misiniz?" sorusuna, "Partizan sevdiğim, bu işe başladığım ve en güzel yıllarımı geçirdiğim kulüp. Orada çok arkadaşım var" yorumunu yapmıştı.

Zeljko Obradovic'ten geri dönüş sinyali Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Zeljko Obradovic, parkelere dönmeye hazırlanıyor.