Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 yenilerek turnuvadan elenen Milli takımda teknik direktörü Şenol Güneş maç sonrası açıklamalarda bulundu.



İŞTE O AÇIKLAMALAR

Üzgünüz. Bu turnuva için uzun zamandır bekliyoruz. Herkesin milli takım etrafında kenetlendiği bir dönemde güzel sonuçlar çıkarmaya çalıştık. Futbolumuzu ön plana çıkarıp gruptan çıkmak ilk hedefimizdi.

Bugün maça iyi başladık. Golleri kaçıran biz olduk. İsviçre rakip kim olursa olsun topa sahip olan bir takım. Bugün yine her şeye rağmen 2-1'den sonra atak bekliyorduk. Olmadı. Çünkü 3-1 kaybettik. Bu bizim için büyük bir imtihan. Bu takım genç bir takım, bir tecrübe geçiriyorlar bunu kabul etmek lazım. Gençlere güveniyorum ama bu turnuva bizim için iyi geçmedi.

İSTEDİKLERİNİ YAPAMAMANIN VERDİĞİ EZİKLİĞİ GÖRDÜM

Takımın başında biri olarak oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. Daha iyi olduklarını düşünüyorum. Zaman zaman iyi işler yaptılar ama olmadı. Rakip bir pozisyonda gol attıktan sonra dağılmamak gerekiyor. Bütün oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Onlara güveniyorum. Çok daha iyi bir milli takım olacağız. Takımın başındaki kişi olarak oyuncuların üzüntüsünü görüyorum, istediklerini yapamamanın verdiği ezikliği de görüyorum.



GEÇMİŞTEKİ BAŞARILARIMIZ GERİDE KALDI

Geçmişte oynanan maçlar artık geride kalıyor. Geçmişte yaşanan başarılarımızı bugüne taşımamız gerekiyordu. Bugünü iyi yaşamak gerekiyordu. Bu turnuvadan dersler alarak geleceğe bakmamız lazım.

"Üzgünüz. Bu turnuvayı uzun süredir bekliyorduk. Herkes milli takımın etrafında kenetlenmişti. Oyuncularımızı göstermek, iyi sonuçlar, iyi futbol bekliyorduk. Hayalimiz gruptan çıkmaktı. Kötü başladık. Özgüven kaybı yaşadık. İkinci maç daha ağır geldi."

Türk Milleti'nin beklentisinin altında ezildik. Oyuncuların bu sahnede kendini göstermesi gerekiyordu.

'İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?' SORUSUNA CEVAP

Bunun hesabı yapılır. Bu hesap yönetime veya kamuoyuna verilir. Ben yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Bu sorumluluğun karşılığı işi bırakıp kaçmak mıdır yoksa çalışmak mıdır, siz daha iyi bilirsiniz. Şu anda istifa edip etmeme gibi bir düşüncem yok





Merih Demiral: Kelimeler kifayetsiz, özür diliyoruz EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 yenilerek turnuvadan elenen Milli takımda Merih Demiral açıklamalarda bulundu.



İsviçre'ye de yenilen Milli Takımımız EURO 2020'ye veda etti EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre'ye de yenilen A Milli Takımımız turnuvaya veda etti.