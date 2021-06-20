Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporculardan gurur üstüne gurur olacak başarılar gelmeye devam ediyor. Bu defa sevindiren haber Emel Dereli'den geldi. Dereli kadınlar gülle atmada, olimpiyata katılma hakkını elde etti.

18.50M'LİK DERECE YAPTI

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda "Emel Dereli'den Tokyo 2020 Kotası! Milli sporcumuz Emel Dereli, Romanya’da düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Lig’de kadınlar gülle atmadaki 18.50m'lik derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota kazandı." ifadelerine yer verdi.

EMEL DERELİ KİMDİR?

Doğum yeri olan Zonguldak'ta olan Dereli, 2008-2012 arasında 50'ye yakın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Henüz 2008 yılında Zonguldak Ticaret Meslek Lisesi'nde öğrenciyken, gülle atmaya başlamıştır. Kısa sürede elde ettiği derecelerle 2010'da milli takıma davet edilenEmel Dereli, okullar ve kulüplerarası şampiyonalarda 30'un üzerinde Türkiye birinciliği elde etmiştir.

2010 ve 2011'de Balkan Yıldızlar Şampiyonası'nda ve 2011 Haziran ayında Eskişehir'de yapılan Balkan Gençler Şampiyonası'nda şampiyon olmuştur. 2011 Nisan ayında Sırbistan'da yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştır. 2012 Temmuz ayında ise Barselona'daki Dünya Gençler Şampiyonası'nda yedinci olmuş, başarılarının ardından 2012 yılında Fenerbahçe'nin atletizm takımına transfer olup, 2012 ve 2013 yıllarındaki Balkan şampiyonalarında üç gümüş madalya kazanmıştır.

İspanya'nın Castellon kentinde yapılan 2013 Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda 23 yaş altı kategorisinde, en iyi derecesi olan 16,78 metre ile 9 sporcu arasında ilk sırada yer almayı başarmıştır. Aynı yıl Ukrayna'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda 20,14 metrelik atışıyla gençlerde 20 metreyi aşan iki kadın sporcudan biri olarak şampiyona rekorunu kırmayı başaran Dereli, 2014 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 16,55 metrelik atışı ile dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmıştır.

Temmuz 2016'da Amsterdam'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında bronz madalyayı kazanan Dereli halen, açık havadaki 18,57 ve salondaki 18,36'lık dereceleriyle kadınlar gülle atma Türkiye rekorlarının sahibidir.

Milli güreşçilerden gümüş ve bronz madalya Milli güreşçiler, Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda; biri gümüş biri bronz olmak üzere 2 madalya daha kazandı.

Genç millîler İtalya’dan altın madalyayla döndü İtalya’da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası’nda genç millîler şampiyon oldu.

Milli sporculardan iki madalya daha Bulgaristan'da düzenlenen, Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 2 bronz madalya daha kazanmayı başardı.