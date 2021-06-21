Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kötü oynasak da, Roma’da İtalya’ya yenilmeyi kabullendik. Bakü’de ev sahibiydik, berbat bir oyunla Galler’e kaybettik, anlayamadık. Büyük umutlarla geldiğimiz EURO 2020’ye devasa hayal kırıklıklarıyla veda ederken, İsviçre karşısında prestijimizi kurtarma derdindeydik. Turnuvadaki en iyi maç başlangıcımızı yaptık ama en erken golümüzü yedik. Seferovic güle oynaya döndü, vurdu, topu ağlarımızdan çıkarırken henüz 6. dakikaydı: 1-0.

Oyuna hiç giremedik

Bu gol sadece moralimizi değil, zaten sallantıda olan takım disiplinimizi de yıktı. Defansımız oyun kuramıyor, Cengiz, Ozan, İrfan, Hakan ne hücumda ne savunmada varlık gösterebiliyordu. Savruk presi, doğru pas trafiğiyle kolayca aşan İsviçre, derinlemesine toplarla, özellikle sağ kanattan kalemize yükleniyordu. Sommer, Kaan’dan sonra Mert’in şutunda da başarılı olurken, 26’da Shaqiri’nin plasesi Uğurcan’ı bir kere daha çaresiz bıraktı: 2-0.

Tarihî farktan yırttık

Ne fiziksel ne de zihinsel olarak sahadaydık! Mert’in tek başına verdiği savaşa, 36’lık Burak’ın gayretine eşlik eden yoktu. Kolayca kalemize gelen İsviçre, dönen topları toplayıp atak tazelerken, farkın açılmasını Uğurcan önledi. İkinci yarıda kötü oynadığımız anlarda İrfan Can’ın şık golüyle umutlandık: 2-1. Ama hevesimiz çabuk kırıldı. Shaqiri 68’de kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-1. 77’de Xhaka direğe takıldı. Eve boynumuz bükük döndük.

Turnuva oynamayı bilmiyoruz!

A Millî Takım Kaptanı Burak Yılmaz maçın ardından, "Çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir turnuvaydı. Hayallerimiz çok farklıydı. Belki çok fazla sorumluluk aldık, çok fazla istedik belki. Tüm ülkeden özür diliyoruz. Mahcup ettik. Ülkemiz bize bu formayı verdi. Onları iyi temsil edemedik. Haklarını helal etsinler" dedi.

Rekor kırarak gelmiştik

"Niyetimiz farklı yöndeydi. Kafamız ve ayaklarımız farklı yöndeydi. Biz buraya rekor kırarak geldik" vurgusu yapan Burak, "Bir ay sonra Dünya Kupası için önemli maçlar var. Herkes çok üzgün. Yaşanmaması gereken günler, maçlar yaşandı. Turnuvaya gitmeyi biliyoruz ama belki turnuvada oynamayı bilmiyoruz" açıklaması yaptı.

Helal olsun Mert Müldür

A Millî Takım dün de bekleneni vermekten uzaktı. Futbolcuların üzerine âdeta ölü toprağı vardı. Umut Meraş'ın yokluğunda sol bekte forma giyen Mert Müldür ise istisnaydı. Futbolcu isabetli şutlarıyla İsviçre kalesini defalarca yoklarken büyük takdir topladı.

O kadar üzgünüz ki

Stoperimiz Merih Demiral maçın ardından, "Vallahi çok üzgünüz. Böyle olmasını beklemiyorduk. Halkımızın beklentisi çoktu. Üzüntümüz de çok oldu. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Diyecek bir şey yok" derken, "Turnuvanın en genç takımıyız. İlerideki turnuvalarda iyi olduğumuzu göstereceğiz. Ben iyi günde de, kötü günde de buradayım. Bu büyük bir tecrübe oldu. Özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

KADROYA GİREMEDİ

Ömür yine yok

A Grubu 3. maçında İsviçre ile karşı karşıya gelen A Millî Takım'da Abdülkadir Ömür 23 kişilik kadroda yer almadı. Futbolcu turnuvadaki 3 maçta da kadroya giremedi. Abdülkadir'in yanı sıra genç isim Kerem Aktürkoğlu da maç kadrosuna alınmadı.

İsviçre'ye de yenilen Milli Takımımız EURO 2020'ye veda etti EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre'ye de yenilen A Milli Takımımız turnuvaya veda etti.