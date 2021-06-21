Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük umutlarla gidilen Avrupa Futbol Şampiyonası, A Milli Futbol Takımımız için kısa sürdü. A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile karşılaşan ay yıldızlı ekip, 3 karşılaşmadan da galibiyet çıkaramayarak EURO 2020'ye veda etti. Grup maçları boyunca A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadro tercihleri eleştiri topladı.

8 İSİM FORMA ŞANSI BULAMADI

Pandemi nedeniyle Avrupa Şampiyonası nihai kadrolarına 26 oyuncu hakkı verildi, fakat esame listelerinde yine 23 oyuncu yer aldı. Güneş, grup maçlarında 18 futbolcuya forma şansı verirken, Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan ancak süre alamayan 8 milli futbolcu bulunuyor.

EURO 2020'DE OYNAMAYAN OYUNCULAR

Şenol Güneş'in forma vermediği isimler Mert Günok, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz oldu.

ABDÜLKADİR ÖMÜR KADRODA YER ALMADI

A Grubu 3. maçında İsviçre ile karşı karşıya gelen A Millî Takım'da Abdülkadir Ömür 23 kişilik kadroda yer almadı. Futbolcu turnuvadaki 3 maçta da kadroya giremedi. Abdülkadir'in yanı sıra genç isim Kerem Aktürkoğlu da maç kadrosuna alınmadı.

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