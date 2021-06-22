Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Acısıyla (tatlısı yok) EURO 2020’yi noktaladık ve evimize döndük. Ders alınması gereken çok konu var ama saha içine döndüğümüzde Avrupa Şampiyonası’nı “kafadan” kaybettiğimizi görüyoruz. Ki oyuncu bazında irdelemeye girdiğimizde kara tablo çok net. Üç maçta kalemizi koruyan hem önemli kurtarışlar yapan hem de basit goller yiyen Uğurcan Çakır’ın Avrupa’ya transferi gündemde. Hâliyle kafası karışık. Defans hattında görev yapan ve İtalya sınavında kendi kalesine gol atan Merih Demiral’ı Juventus satmayı düşünüyor.

Gelecek kaygısı

Kaan Ayhan ve Mert Müldür (İsviçre maçının en iyisi) Sassoulo’da yeteri kadar süre alamıyor ve ayrılmayı düşünüyor. Hücumda etkin olmasını beklediğimiz ancak hayal kırıklığı ile izlediğimiz Cengiz Ünder’in geleceği belirsiz, kendine kulüp bakıyor. Orta alanda direkt olarak fatura kestiğimiz Ozan Tufan’ın aklında İngiltere’de oynamak var. Hakan Çalhanoğlu’nun kalitesi tartışılmaz ama o da kulüp bakıyor. Tıpkı bonservisi elinde olan ve hiçbir varlık gösteremeyen Kenan Karaman gibi. Bu belirsizlikler içinde bir EURO 2020.

Güneş’in formsuzluğu

Bir yandan organizasyona hazırlanırken diğer taraftan menajerleriyle transfer görüşmeleri yapan oyuncuların tercihi konusunda da Şenol Güneş formsuzluğu buna ekleniyor. Antalya kampı başta olmak üzere bu zorlu süreci tek başına atlatmaya çalışan ve şu anda yalnız kaldığı tam olarak anlaşılan Güneş, kafası başka yerde olan isimlerdeki ısrarıyla acı sonu hazırlıyor. Tüm bunlara fiziki yetersizlik ve yeteri kadar konsantre olamamak da eklenince birçok mazeretle günü kurtarmak en kolay yöntem gibi ortaya çıkıyor.

Bir yılı daha var

Bizim adımıza büyük bir rezillikle sona eren Avrupa Şampiyonası sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonuna çevrildi. Nihat Özdemir yönetimi, Şenol Güneş ile ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacak. 2002’de Dünya Kupası üçüncülüğü yaşadığımız ancak EURO 2020’-deki performansını anlayamadığımız Güneş’in bir yıllık daha mukavelesi bulunuyor. Primler hariç yıllık 18 milyon TL alan Güneş istifa yönündeki sorulara ise ‘Mücadeleye devam’ minvalinde cevap veriyor.

Öne çıkan isimler

Güneş cephesinde durum böyle ama diğer taraftan gözler ay yıldızlı takım için düşünülen teknik adamlarla. Kesinlikle yerli isim ağırlıklı. Ki bu konuda şu anda Beşiktaş ile henüz sözleşme imzalamayan Sergen Yalçın adı ön planda. Ayrıca Okan Buruk ismi de gündemde. Lisansı olmasa da Emre Belözoğlu da istekli. TFF’nin Milletler Ligi’nde küme düşen ve EURO 2020’de sıfır çeken bir tablo sonrasında teknik adam konusunda nasıl bir karar vereceği merak konusu.

TURNUVANIN ARDINDAN

* Şenol Güneş 18 oyuncuya şans verdi.

* Uğurcan, Burak, Zeki, Çağlar üç maçta da sahada kaldı.

* Burak Yılmaz üç net fırsat buldu, onları da kaçırdı.

* Az süre alan Yusuf altı, İrfan Can dört şut pası verdi.

* En fazla isabetsiz pası Uğurcan Çakır yaptı (37).

* En çok başarılı çalımı altı defa ile Cengiz Ünder gerçekleştirdi.

* Hakan (2) dışında birden fazla çalım atan hücumcu yoktu.

Üzgün çocuklar

EURO 2020’ye erken veda eden ve dün Azerbaycan’dan dönen ay yıldızlı ekipte futbolcuların yüzünden düşen bin parçaydı. Beklentilerin çok yüksek olduğu millîler buna cevap verememenin burukluğu içinde İstanbul’a indi.

Dünyalar bizim olabilir

Dünya Kupası elemelerinde üç maç sonunda 7 puanla zirvedeyiz. 1 Eylül’de Karadağ ile içeride, 4 Eylül’de Cebelitarık ile 7 Eylül’de ise rakip dört attığımız Hollanda ile deplasmanda karşılaşacağız. Sonuç olarak yıl sonuna kadar ay yıldızlı ekibin Dünya Kupası elemelerinde 7 maçı bulunuyor. Özetle Avrupa’dan acı dersler çıkarıp Dünya Kupası’na sarılabiliriz.

Gardaşlara teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), millî takımın Bakü’deki Galler ve İsviçre maçlarında tribünleri dolduran Azerbaycanlılar için teşekkür mesajı paylaştı. Açıklamada “Dost ve kardeş ülke Azerbaycan, EURO 2020 sürecinde ve Bakü'de oynadığımız iki maçta tribünleri kırmızı beyaz renklerle doldurarak mükemmel bir kardeşlik ruhu göstermiştir" denildi.

Yenildik, ezildik, tükendik İsviçre önünde de yokları oynadık... En iyi üçüncülerden olmak hayaliyle çıktığımız maçta Shaqiri (2) ve Seferovic'in vuruşlarına engel olamadık... İrfan'ın golü buruk bir teselli oldu...