Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir, Lucas Lima'nın ardından bir transferi daha açıkladı. Turuncu-lacivertliler, Peter Zulj'u renklerine bağladı.

M.Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Peter Zulj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

16 MAÇTA 4 GOL

Zulj, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Göztepe’ye transfer olmuş ve çıktığı 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans göstermişti. Zulj, Avusturya Milli Takımı’nda da 11 kez forma giydi.



Başakşehir, Nacer Chadli ile olan sözleşmesini 2 yıllığına uzattı Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Belçikalı sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı.

