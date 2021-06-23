Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Erkek Basketbol takımımız FIBA Erkekler Olimpiyat elemelerinde ülkemizi temsil edecek. Bu doğrultuda olimpiyatta kadroda olacak 14 kişilik liste açıklandı.

LİSTEDEKİ İSİMLER

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Orhun Ene yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin Kanada'ya götürülecek 14 kişilik sporcu kadrosu şöyle:

Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ersan İlyasova (Utah Jazz).

MAÇ PROGRAMI

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek. Müsabakalar, NTV'den canlı olarak yayımlanacak.

Milliler, grupta ilk 2'de yer alması halinde çapraz eşleşme usulüyle diğer grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın gözü Tokyo biletinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde başarılı olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyor.