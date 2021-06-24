Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya çocuk oyunları şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, Avrupa ve Akdeniz şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu ve sayısız Türkiye şampiyonluğu bulunan Emen, Sakarya’da gerçekleştirilecek Wushu Türkiye Şampiyonası'na da yoğun tempoyla hazırlanıyor. Madalyalarla süslediği Wushu serüvenini İhlas Haber Ajansına anlatan millî sporcu İlayda Emen, ailesi ve antrenörünün desteğiyle yarışmalardan dereceler aldığını söyledi. Emen, hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Milli güreşçilerden gümüş ve bronz madalya Milli güreşçiler, Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda; biri gümüş biri bronz olmak üzere 2 madalya daha kazandı.