Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Belhanda defteri yeniden aralandı. Teknik direktör Fatih Terim’in rızası olmadan eski başkan Mustafa Cengiz tarafından “kendilerine hakaret ettiği” gerekçesiyle kulüple ilişiği kesilen Faslı oyuncu, Fransız ekibi Montpellier ile görüşmüş ancak son anda anlaşmaktan vazgeçmişti. Galatasaray camiasında geçen yıl kaçan şampiyonluk Belhanda’nın gönderilişine bağlanmıştı. Sözleşmesi feshedildiği günden bu yana İstanbul’dan ayrılmayan Belhanda’dan ve menajerinden taraftarı heyecanlandıracak açıklamalar geldi.

TERİM EĞER İSTERSE...

Galatasaray’da yaşanan yönetim değişikliği ve Fatih Terim’in göreve yeniden başlaması sonrasında Belhanda, eski ücretinden indirim yaparak iki yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğunun mesajını gönderdi. Menajer William D’Avila, “Her şey mümkün ama şu anda hiçbir şeyden emin değilim” derken Belhanda da yaptığı açıklamada “İnşallah tekrar Galatasaray forması giyerim” diyerek geri dönmeyi çok istediğini ortaya koydu. Sarı kırmızılı yönetimin, Terim’in istemesi durumunda Belhanda ile temasa geçeceği ifade edildi.

ÇİMLER BAŞINI YEMİŞTİ

Youness Belhanda geride kalan sezonda stadyumun çimlerinin kötü olmasından dolayı sarı kırmızılı yöneticileri eleştirdiği için sözleşmesi feshedilmişti. Faslı oyuncu geçen sezon 28 maçta 8 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

TARAFTAR İSTEMİYOR

Galatasaray’a geri dönmesi gündeme gelen Belhanda için yapılan anketler Faslı oyuncuyu üzdü. Sarı kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği webaslan.com’da yapılan ankete katılanların yüzde 22’si ‘dönsün’ derken yüzde 78’i olumsuz oy kullandı.

Elmas: Zor bir süreç bizi bekliyor Genel kurulda sarı kırmızılı camianın 38’inci başkanı olarak seçilen Burak Elmas “G.Saray’ı aydınlık geleceğe taşımak için birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

PAZARLIK BAŞLADI

GEDSON'A 8 MİLYON

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray’da forma giyen Gedson Fernandes için yeni yönetim kesenin ağzını açtı. Benfica, yıldız oyuncu için 12 milyon avro bonservis bedeli talep ederken sarı kırmızılıların 8 milyon avro önerdiği öğrenildi. İki tarafın orta yolu bulması bekleniyor.