Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da sol bek transferi için çalışmalar sürerken İtalya’dan yeni bir iddia gündeme geldi. Tuttomercatoweb, Trabzonspor’un, Napoli forması giyen Mario Rui ile ilgilendiğini yazdı. Otuz yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kiralamak için çalışmalarına başlayan Trabzonspor’un, Napoli ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Napoli’den transfer edilen Mavilerin eski kaptanı Marek Hamsik de bu transferde rol oynuyor.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Millî takım kampında olan Slovak oyuncunun eski takım arkadaşıyla telefonla görüşerek Trabzonspor’u neden seçtiğini, kulübün hedeflerini ve taraftarlarının sosyal medyadan kendisine olan ilgisini anlatıp “Benimle gel” dediği ifade edildi. Rui’nin diğer tekliflerin yanında Trabzonspor’a daha yakın olduğu belirtildi. İtalyan basını Portekizli sol beke Galatasaray’ın da talip olduğunu ileri sürdü.

İSTİKRARLI OYUNCU

Mario Rui, geçtiğimiz sezon 36 maçta görev yaparken iki asiste imza attı. Piyasa değeri 8 milyon avro olan ve Napoli ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki savunmacının kiralanması düşünülüyor.

Trabzonspor’da Uğurcan pazarı! EURO 2020 Türkiye adına erken noktalanırken kalemizde Uğurcan Çakır vardı. Ki yönetim transfer görüşmelerini Avrupa Şampiyonası’ndaki performansa göre sonraya bırakmıştı.