Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağan seçimli genel Kurul toplantısında hedefinde Aziz Yıldırım vardı. Eski başkanın önceki gün yenilir yutulur olmayan cinsten açıklamalarına Koç da benzer şekilde cevaplar verdi. İşte Ali Koç'un sözleri... "Kırgın değilim, kızgınım. Aziz Yıldırım hala beni kızdırmanın nelere mal olacağı görememiş durumda. Sayın Aziz Yıldırım'ın yanındakiler onu bence kandırıyorlar, yanlış yönlendiriyorlar. Buraya gelme nezaketini hatta cesaretini göstermesini çok isterdim..."

Artık haddinizi aştınız

Sivasspor maçından sonra üzüldünüz mü, sevindiniz mi? Benim için sadece Aziz Yıldırım'sınız. Çünkü siz, kendinizi Fenerbahçe'nin sahibi görüyorsunuz. Beni küçültmek için yaptıklarınız önce sizi ve Fenerbahçe'yi küçültüyor. Artık haddinizi aştınız. Benim içime Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış ya, aynı cümleyi aynaya bakarak yapsın. Beni mahkemeye vermezseniz, adam değilsiniz. Aziz Yıldırım ile yüz yüze geleceğiz. Siz bana gelmezseniz ben size geleceğim. Kaçmak yok..."

Ok yaydan çıktı

Yaptığınız özel toplantılarınızda bir FETÖ projesi olduğumu söylediniz. Yazıklar olsun size! Babam Rahmi Koç'un bir sözü var: 'Yaydan çıkan ok, geçen zaman, kaçan fırsat, ağızdan çıkan söz geri gelmez' Siz o sözleri ettiniz ve bunun da hesabını vereceksiniz. Beni değil siz, hiç kimse tehdit edemez. Bunu kafanızın bir köşesine yazın. Size başkan 'Süper konuştun' demişlerdir. Hiç inanmayın. Yoksa kandırılmaya devam edersiniz. Ailemin adını ağzınıza almayın, rica ediyorum; rica yetmezse de şiddetle tavsiye ediyorum..."

Samandıra bambaşka olacak

Yepyeni bir sayfa açtıklarını söyleyen Ali Koç, "Samandıra bambaşka olacak. Öyle bir ruhu oraya aşılayacağız ki bu sahaya yansıyacak. Sivas maçını kazansaydık, üçüncü senemizde şampiyon olsaydık ne dünkü gibi konuşmalar olurdu, ne de önümüze bakarken karamsarlıkla karşı karşıya kalırdık" dedi.

Belgesi varsa açıklasın

Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın yapılan transferlerle ilgili açıklamalarına da cevap verdi. TFF'ye Mesut Özil için bir kuruş ödenmemesinin eleştirilmesini garipseyen Koç, "Bonservisi yok. Olmayan bir şeyi nasıl TFF'ye verelim. İrfan Can'ı 11 milyon avroya almışız. Belgeleri varmış. Açıklasın. Siz değil miydiniz Fenerbahçe'yi şikayet etmeyin diyen? Sattığımız kadar aldık. Sizin dönemde neden 6 yılda 100 milyon avroluk transfer zararı var" sözlerini kullandı.

İşte Koç’un listesi

Asil Üyeler:

n Erol Bilecik

n Burak Ç. Kızılhan

n Ömer Temelli

n Mehmet Dereli

n Fethi Pekin

n A. Sertaç Komsuoğlu

n Simla Türker Bayazıt

n Hüseyin Arslan

n Esin Güral Argat

n Nüket Küçükel Ezberci

n Ahmet Ketenci

n Alper Pirşen

n Kemal Danabaş

n Ruşen Çetin

Kısa kısa....

FENER OL'A BİR KURUŞ YOK

Basketbolu bize verin para bol diyorsunuz. Kulübün içinde de olmadan destek sağlayabilirsiniz. Fener Ol'a bir kuruş para vermediniz.

KULÜBÜ SATAN YOK

'Bu kulübü sattırmam' dediniz. Biri bu kulübü satışa çıkarırsa 3 Temmuz'da olduğu gibi taraftar ayağa kaldırır ve sattırmaz. Kulübü satan yok.

MİLYON DOLARLAR NEREYE GİTTİ?

Bir şirketten 8,6 milyon dolar kredi alıp, 100 gün içinde 9, 6 milyon dolar faizi neden verdiğinizi anlatacaksınız! Konuşacaklarımız var.

TRANSFERDE EKSİDE DEĞİLİZ

Transferleri nasıl yaptın diyorlar. 52 transferden söylüyorlar. Biz bunları denk bütçeyle yaptık. Üç yılda 52 oyuncu aldık eksi bir kuruş yok.

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERİYORUM

Arka arkaya şampiyon olamadık. Bugüne kadar söz vermedim ama şimdi veriyorum. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Sizi mahcup etmeyeceğiz.

AÇIK VE NET İYİ YOLDAYIZ

Göreve geldiğimizde UEFA, Avrupa'nın en kötü kulübü diye rapor yayınlamış. Açık ve net bir şekilde söyleyebilirim iyi yoldayız.

Kongrede aidat gerginliği

Genel kurul divan başkanı Vefa Küçük, bazı kongre üyelerinin yıllık aidatın 50 liradan 500 liraya çıkarılması isteğini dile getirdi. Daha sonra yapılan oylamada yıllık aidatın 500 liraya çıkarılması oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine tribünde yer alan kongre üyeleri arasında gerginlik çıktı. Başkan Ali Koç, tribüne giderek kongre üyeleriyle konuştu ve gerginlik büyümeden önlendi. Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük, yaşanan gerginlik sebebiyle genel kurula bir süre ara verdi.

Tartışılan madde geçti

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın "kabul edilmemesi gerekir" dediği tüzüğün 16. maddesi genel kurul üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. Aziz Yıldırım, basın toplantısında 16. maddeye vurgu yapmış ve "Bunun arkasından kulübü de satıyoruz diyebilirler. 16. maddeye karşıyım. Bunu çeksinler. Daha ilerisi mahkemeye götüreceğim. Kapalı, ne olacağı belli değil" demişti. 16. maddede "Satış, satın alma, birleşme, bölünme, kulübe ait hisselerin satışı ve/veya geri alınması" gibi maddeler bulunuyor.