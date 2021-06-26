Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Akçay, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine kaldırıldı. Yaşadığı solunum yetmezliği sebebiyle bilinci kapandı, solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlandı. Yoğun bakım ünitesinde takibi yapılan deneyimli teknik adamın sağlığına ilişkin KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliğinden yazılı açıklama yapıldı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Açıklamada "Mustafa Reşit Akçay'ın durumunda bu sabah itibarıyla kısmen de olsa düzelme görüldü.Solunum desteği ihtiyacında azalma oldu. Hastamız hâlihazırda oksijen desteği ile solunumunu idame ettirebilmekte ve kendisiyle iletişim kurulabilmektedir. Hastamızın durumunda iyileşme gözlenmekle birlikte, yoğun bakım ihtiyacı devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

Mustafa Reşit Akçay: Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.

ÖNEMLİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI

Süper Lig’de ilk olarak Trabzonspor’u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay, daha sonra Akhisar Belediye, Osmanlıspor, Konyaspor ve Ankaragücü’nde görev aldı. Tecrübeli teknik direktör son olarak Kocaelispor’u TFF 1’inci Lig’e çıkardı.

Mustafa Reşit Akçay eski öğrencisini anlattı: Ndiaye joker olur Trabzonspor’un prensipte anlaştığı Senegalli oyuncunun birçok artısının olduğunu söyleyen bordo-mavililerin eski hocası “Trabzon’a ilaç gibi gelir” dedi