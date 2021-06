Türkiye Gazetesi

95. Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" isimli safkan kazandı. Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade edilirken, yine büyük heyecan yaşandı. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 22 at katıldı.

Ödül Bakan'dan

∂ At sahibi Sanem Kahraman, Gazi Koşusu Kupası’nı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun elinden aldı. Jokey Ahmet Çelik’in plaketini ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu takdim etti. Gazi Koşusu’nda birincilik ödülü 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. Kazanan atın sahibi Sanem Kahraman; kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 3 milyon 134 bin TL kazandı. Kahraman, Burgas’ın aynı zamanda yetiştiriciliğini de yaptığı için, bu rakam 3 milyon 737 bin 850 TL’ye ulaşacak.

KORONAVİRÜS TEDBİRİ

Seyircisiz koşuldu

∂ Gazi Koşusu'na, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmadı. Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi", geçen yıl gibi seyirci olmadan yapıldı.

ÇELİK GURURLU

Bu rekor kırılmaz

∂ Jokey Ahmet Çelik, "Galibiyeti anneme, babama, eşime ve beni destekleyenlere armağan ediyorum. Yedi defa üst üste kazanmak bir rekor. Bunun kırılacağını düşünmüyorum. Yedi kere bu yarışa katılmak bile herkese nasip olmuyor" açıklaması yaptı.

Çelik saltanatı

∂ Jokey Ahmet Çelik, 7. defa kazandığı yarışla ulaşılması güç bir rekora imza attı. 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi. Tecrübeli jokey, geçen sene yapılan 94. Gazi Koşusu'nu da "Call To Victory" isimli safkanla kazanmıştı. Usta jokey, 95. Koşu'yu da "Burgas" isimli safkanla kazandı.