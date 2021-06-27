Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Kulübü’nün seçimli olağan genel kurulu dün gerçekleştirilen oy kullanma işlemiyle birlikte tamamlandı. Başkan Ali Koç, seçime tek aday olarak girdi. Yeterli imza şartını sağlayamayan Eyüp Yeşilyurt’un aday olamadığı seçimde Koç, 6.459 oyla bir kere daha başkanlığa seçildi. Başkan Koç, Ülker Stadı’nda gerçekleştirilen genel kurulda Fenerbahçe camiasının ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha dosta ve düşmana gösterdiğini söyledi.

Güzel günler yolda

Üyelere teşekkür konuşması yapan Başkan Ali Koç, kendisi adına yepyeni bir düzenin başladığını söylerken “Bundan sonra bambaşka bir Fenerbahçe olacak. İlk başkanlık dönemimde özellikle futbolda başarılı olamadık. Artık Fenerbahçe’yi özellikle futbolda hak ettiği yere getireceğiz. Hep beraber inşallah seneye bu zaman kupalar aldığımız, Fenerbahçe’nin şampiyonluklarını kutladığımız haziran ayı içerisinde olacağız. Güzel günler yolda” diye konuştu.

Akademi geliyor

n Camiaya seslenen Başkan Ali Koç, "F.Bahçeliler zor günlerde vereceği mesajı çok iyi bilirler. Bugün de bunu verdiniz. Umudum daha da arttı. Seçime Anadolu'nun her yerinden ve yurt dışından gelen bile var" derken, "F.Bahçe bir ruhtur. Bu ruhun parçası olduğumuz için mutluyuz. Takımın yüzde 70'i hazır. F.Bahçe'ye oyuncu üretecek futbol akademisine başlıyoruz. 7 milyon avro parası hazır. Maliyet fazla olursa kalanını ben karşılayacağım" sözlerini kullandı.