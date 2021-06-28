Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve 2020-2021 sezonunda teknik heyet kadrosunda yer alan Mehmet Aurelio, sarı-lacivertlilere veda etti. Fenerbahçe'de şeref ve gururla yürüttüğü görevinden ayrıldığını açıklayan Aurelio "Fenerbahçe ailesinin bütün yönetim kuruluna, teknik ve idari ekip yöneticilerine, çalışanlarına, oyuncularına ve büyük Fenerbahçe taraftarına destekleri için teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha iyi ve daha güzel başarıları sizlere hediye edelim. Dilerim önümüzdeki süreçte başarılar takımımız ile olur" dedi.

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü bir kaç güne açıklayacak Fenerbahçe'den son dakika açıklaması geldi. Yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusuydu, kulüp bir kaç güne isim vereceğini açıkladı, işte detaylar...

Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Kasımpaşa'ya transfer oldu Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli file bekçisi Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.