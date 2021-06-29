Beşiktaş, Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı ve Alex Teixeira'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar mali şartlarda anlaşma zemini ararken yıldız futbolcudan Kartal pozu geldi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından Teixeira ve Fernando Lucas Martins ile fotoğrafını paylaştı. Öte yandan Beijing Guoan forması giyen Lucas Martins'in de siyah-beyazlı kulübün gündeminde olduğu iddia ediliyor.
Ocak ayından bu yana maça çıkmayan Teixeria, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giydi. 2016’da transfer olduğu Çin Ligi’nde Jiangsu ile 5 sezonda 148 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 73 gol attı.
SERGEN YALÇIN ADINI VERDİ: "BİZE SINIF ATLATIR"
Son olarak Çin'de Jiangsu forması giyen ve bonservisi elinde olan Alex Teixeira transferde ilk sırada… Sergen Yalçın'ın bu oyuncunun adını verdiği ve "Bize sınıf atlatır" dediği öğrenildi.
ALEX TEİXEİRA'NIN MALİYETİ BELLİ OLDU
Beşiktaş’ın transfer gündeminde olan Alex Teixeira‘nın maliyeti belli oldu. Yıllık 3,5 milyon Euro ücret talep eden Brezilyalı orta saha, 3,5 milyon Euro da imza parası istiyor.
Beşiktaş'ta Samba vakti Siyah beyazlılar transferde hayli yol katettikleri Alex Teixeira ve Fernando için gün sayıyor. Josef de Souza ile birlikte Beşiktaş'ın orta sahasına Brezilyalılar damga vuracak.
CAS, Beşiktaş'ın itirazını reddetti UEFA tarafından Beşiktaş'a verilen yüzde 15'lik kesinti üzerine siyah-beyazlı kulüp CAS'a başvuruda bulunmuştu. CAS, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti.
Beşiktaş 10'u arıyor Siyah beyazlılar takımda maestroluk yapacak yıldızlarla anlaşmaya vardı. Ancak Ljajic gitmezse iki isimden yalnızca biri transfer edilebilecek
Beşiktaş'ın gündemindeki Alex Teixeira'dan 'Kartal' pozu
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran hareket... Siyah-Beyazlı takımın transfer gündeminde yer alan Alex Teixeira'dan Kartal pozu geldi.
Beşiktaş, Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı ve Alex Teixeira'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar mali şartlarda anlaşma zemini ararken yıldız futbolcudan Kartal pozu geldi.
Kaynak: NTV
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