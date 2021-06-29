EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu’nda İngiltere, Wembley Stadı’nda Almanya ile karşı karşıya geldi.
2-0'LIK SKOR
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanırken, 75. dakikada Raheem Sterling gol perdesini açarak İngiltere’yi 1-0 öne geçirdi. 86’da ise İngiltere’nin yıldız futbolcusu Harry Kane, rakip fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı ve maçın skorunu belirlemiş oldu.
İNGİLTERE RAKİBİNİ BEKLİYOR
Bu sonuçla İngiltere, çeyrek finalde İsveç - Ukrayna maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.