Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, şampiyonluğu getirenleri takımda tutmak zayıf bölgeler için nokta atışı transferler yapmak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcının en büyük isteği Valentin Rosier ile Rachid Ghezzal’ın takımda kalması. İki oyuncu da bunu zaten talep ediyor. Sergen Hoca’nın isteği doğrultusunda yönetim iki oyuncuyu da bitirmek için önümüzdeki günlerde son bir hamle daha yapacak. Sergen Yalçın, Larin konusunda ise esnek davranıyor. Kanadalı oyuncunun iyi bir fiyat karşılığında satılması durumunda bu para hem sol bek hem de sol kanat için kullanılacak.

Ah Sörloth ah!

Stoper için bir numaralı aday geçtiğimiz sezonu Feyenoord’da kiralık geçiren Uros Spajic. 28 yaşındaki oyuncu için kulübü Krasnodar’a 500 bin avro kiralama teklifi yapıldı, cevap bekleniyor. Orta alanda Teixeira ve Gedson’un takıma katılması hocanın en büyük isteklerinden biri. Yıllık ücret pazarlıkları artık son aşamada. Santrfor için Alexander Sörloth, Sergen Yalçın’ın tam aradığı isim. Trabzonspor’un eski yıldızını tekrar kadrosuna katmak istemesi transferi zora sokuyor ama siyah beyazlıların elindeki Şampiyonlar Ligi kozu önemli.

HOCA NE DİYECEK?

Awaziem bekliyor

Yönetim Sergen Yalçın’la anlaşmadan önce Boavista’da forma giyen Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem’le imza aşamasına gelmişti. Sergen Yalçın’ın 24 yaşındaki oyuncu için henüz kararını vermediği, Torino’nun 31 yaşındaki stoperi N’Koulou’yu da alternatif stoper olarak düşündüğü öğrenildi.

'Fenerbahçe Rosier için ilk hamleyi yaptı' iddiası Sezona iddialı bir giriş yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer harekatı hızlı başladı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Aboubakar ile adı anılan sarı lacivertlilerin Valentin Rosier için de harekete geçtiği iddia edildi.

Ghezzal: Sergen Hoca varsa ben de varım! Cezayirli yıldız gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giymek için Sergen Yalçın'ın mutlaka takımda kalması gerektiğini söyledi.