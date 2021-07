Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin yeni teknik patronu Paulo Fonseca oluyor. Başkan Ali Koç’un yaklaşık bir ay önce Emre Belözoğlu ile yolları ayırdıklarını açıklamasından sonra başlayan arayışlar, 49 yaşındaki Portekizli teknik adamla mutlu sona eriyor. Çok sayıda hocayla temas kuran Fenerbahçe yönetimi, menajerler tarafından kendilerine sunulan bir o kadar ismi de masaya yatırırken Fonseca, en başından beri Başkan Ali Koç’un favorilerinden birisiydi.

İmza hazırlığı

∂ İtalyan ve Portekiz basını da, Paulo Fonseca’nın Fenerbahçe’yle prensipte anlaştığını yazıyor. Sarı lacivertlilerin, imza törenini bir an önce gerçekleştirebilmek için hummalı bir çalışma içinde olduğu belirtilirken, Fonseca’nın ekibi de İstanbul hazırlıklarına çoktan başlamış durumda. Portekizlinin yardımcı antrenörlüğünü yapan, at tutkunu Nuno Campos, İstanbul’daki at binicilik merkezlerinin sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

Ekibi şimdiden hazır

∂ Fonseca, Fenerbahçe’ye beş yardımcısıyla birlikte gelecek. Portekizli yardımcısı Nuno Campos ve teknik çalışma antrenörü Tiago Legal’in yanı sıra, kondisyoneri Pedro Moreira ve atletik performans antrenörü Nuno Romano’yu da İstanbul’a getirecek. Fonseca, ekibe bir de kaleci antrenörü dâhil edecek. Bununla birlikte Fonseca’nın menajerlik şirketi, henüz herhangi bir anlaşma olmadığını açıkladı. Son dakika aksiliği olmazsa Fonseca Fenerbahçe’nin yeni hocası olacak.

GÖREV BÖLÜMÜ YAPILDI

Yönetim şekillendi

∂ F.Bahçe'de 25-26 Haziran'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda tek liste olarak seçime giren ve ikinci defa başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. Sarı lacivertli kulüpte başkan vekilliğine Erol Bilecik, genel sekreterliğe Burak Kızılhan, basın sözcülüğüne de Selahattin Baki getirildi.

Steven Caulker Fenerbahçe'ye imzayı attı Fenerbahçe Kulübü sezon öncesi transferlerine başladı. Kulüp, Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Fonseca sesleri Fenerbahçe'de bir süredir belirsizliği süren teknik direktör konusunda sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.