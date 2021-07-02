Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Kulüp başkanı Ali Koç'un "Pazartesi günü yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" sözlerinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar heyecanlanmıştı ancak aradan geçen 4 günlük sürede yeni teknik direktörünü bulamayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına antrenörler eşliğinde başladı.

"FATİH TERİM VE SERGEN YALÇIN'LA YARIŞACAK TEK YERLİ TEKNİK DİREKTÖR"

Bir dönem sarı lacivertli formayı giyen ve takım kaptanlığı da yapan teknik direktör Ümit Özat, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Hikmet Karaman'ın teknik direktörlüğe getirilmesi gerektiğini savundu. Özat, yaptığı paylaşımlarda, "Futbol çok enteresan. Makedonya milli takımı bir dönem Hikmet Karaman'a teklifte bulunuyor. Bir aracı vasıtasıyla bu olaya şahidim. Fenerbahçe de Makedonya milli takımın hocasını göreve getirmek istiyormuş. Ama Hikmet hoca burada gözlerinin önünde kimse onu görmüyor. Hikmet Karaman Fenerbahçe'de hoca olsun Fatih Terim ve Sergen Yalçın ile yarışacak bana göre tek yerli teknik direktör" ifadelerini kullandı.

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