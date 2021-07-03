Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde Türk futboluna dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Marek Hamsik, Bruno Peres, Gervinho ve Fode Koita’yı kadroya katan yönetime teşekkür eden Avcı, “Şu ana kadar Avrupa’da bile dört önemli transferi bitiren bir kulüp yok” dedi. Yeniden düzenlenen yabancı kuralına değinen Avcı bunun Türk futbolunu geliştirmeyeceğini, Türk oyuncusunun önünü tıkayacağını söylerken “Almanya 75 milyonluk bir ülke. En önemli oyuncusu iki Türk. Orada yabancı kuralı mı var?” diye sordu.

Yerlinin fiyatı yükseldi

Avcı “8+6 yabancı kuralı Türk futbolcuları geliştirmez, aksine önlerini tıkar. Rekabeti sağlayacak üretim yapmadığın sürece bu bize zarar verecek. Üç yerli oyuncuyla oynayacağım ve birini çıkarırsam yerine yine bir yerli oyuncu alacağım… Bunlar aynı kalitede mi olacak, yaşı ne olacak? Belki de seneye yine değişecek. Dokunduğun yerli oyuncunun fiyatı ikiye katlıyor” siteminde bulundu. Avcı şampiyonluğa oynayan iyi bir takım olmak için çok çalışacaklarını sözlerine ekledi.

AVCI’DAN KISA KISA

Sörloth işi Başkan’da

∂ “Buyursun gelsin dedim. Başkan onun durumunu takip ediyor.. Hamsik çok büyük oyuncu. Türk futboluna çok şey katabilecek birisi. Önemli olan saha içi performansı...”

Ömür çok iyi olacak

∂ “Sakatlıklar önünü tıkadı ama ondan bu sene çok büyük bir çıkış bekliyorum... Uğurcan için de her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Kulübe para kazandırması önemli...”

Abdullah Avcı büyük şans Trabzon’un futbolcu anlamında verimli topraklara sahip olduğunu belirten Sağıroğlu “Altyapı için hocamız şans” dedi