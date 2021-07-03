Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gelecek sezonun transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kulübün şartları doğrultusunda takviyeler yapacaklarını belirten Çebi, "Şampiyon kadroyu mümkün olduğu kadar korumak istiyoruz. Hocamızla ve ekibimizle birlikte en ince ayrıntıyı düşünerek çalışmalar yapıyoruz. Ama Beşiktaş'ın bir kuruşunu sokağa; geleceğimizi de riske atmam. Anlamsız harcamaların sıkıntısını bu kulüp gelecekte çekmemeli" diye konuştu.

Limit sıkıntısı

Geçtiğimiz günlerde kendi kaynaklarından 2,8 milyon avro ödeyerek Beşiktaş'ın ceza almasını engelleyen Ahmet Nur Çebi, "Artık önümüzde sadece transfer limiti sıkıntısı var. Tamamen yeni sezona odaklanmış durumdayız. Beşiktaş için her zaman taşın altına elini sokan insanlarız" diye konuştu. Sergen Yalçın’la görüşmelerin uzun sürmesini değerlendiren Çebi, "Gecikmiş olmasından dolayı altında bir şeyler aranıyor olabilir ama işin içinde profesyonellik var" dedi. >

Oturmaya gelmedim!

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan'dan açıklama geldi. Siyah beyazlı taraftarların karşısına çıkacağı için çok heyecanlandığını belirten yıldız oyuncu, "Beşiktaş'a başarılı olmak için geliyorum, kulübede oturmak için değil" diye konuştu.

CEBİNDEN BORÇLARI ÖDEDİ

Beşiktaş’a feda olsun!

∂ UEFA'dan gelebilecek cezayı cebinden 2,8 milyon avro ödeyerek engelleyen Çebi, daha önce de kulübün acil ödemesi gereken borçları için 120 milyon liralık krediye karşılık ikisi annesinin, ikisi de kendisinin olmak üzere dört lüks evi ipotek ettirmişti. Başkan Çebi bu ödemeler hatırlatılınca, "Beşiktaş'a feda olsun" dedi.

Beşiktaş'ta Samba vakti Siyah beyazlılar transferde hayli yol katettikleri Alex Teixeira ve Fernando için gün sayıyor. Josef de Souza ile birlikte Beşiktaş'ın orta sahasına Brezilyalılar damga vuracak.

Sergen Yalçın: Çebi Seba gibi Ahmet Nur Çebi'nin sayesinde hata yapmaktan döndüğünü söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Kendisini efsane başkanımız Süleyman Seba'ya benzetiyorum" dedi