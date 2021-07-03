Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun dördüncü etabının ilk yarışı, İngiltere'deki 4 kilometre uzunluğa sahip Donington Park Pisti'nde yapıldı.

MİLLİ MOTOSİKLETÇİ BİRİNCİ OLDU

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla mücadele eden Toprak, 13. sırada başladığı yarışı ilk sırada bitirerek önemli bir başarı elde etti. Kawasaki sürücülerinden Jonathan Rea ikinci, Alex Lowes ise üçüncü oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, sezonun üçüncü ayağında İtalya'daki ikinci yarışı da kazanmıştı.

Şampiyonada dördüncü ayağın ikinci yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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