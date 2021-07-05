Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen turnuvasının yarı final maçında Yunanistan'a 81-63 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye, elemelere yarı finalde veda etti, Yunanistan ise finale yükseldi. Yunanistan ile Çekya arasında yarın oynanacak final müsabakasını kazanacak ekip, 2020 Tokyo Olimpiyat'larına katılacak.

Ama kötü bitirdik

Karşılaşmaya etkili başlayan A Milli Takımımız ilk çeyreği 22-8 önde geçerken, soyunma odasına da 34-27 önde girdi. İkinci yarıda görüntü tamamen değişti. Üst üste top kayıpları ile Yunanistan ritim buldu ve 10-0'lık seri ile rakibimiz öne geçti. Fark 10 sayıya kadar çıkarken son bölüme 51-47 geride girdik. Son çeyrekte 30 sayı bulan Yunanistan maçı 81-63 kazandı.

ORHUN ENE ZAMAN İSTEDİ

Tecrübe eksiğimiz var

A Millî Takım Başantrenörü Orhun Ene, 12 Dev Adam'ın elemelerdeki performansını değerlendirdi. Ene "Kolay top kayıpları yaptık. Üçüncü çeyreğe kötü başladık ve momentumu kaybettik. Genç oyuncularımızın tecrübe kazanmaya ihtiyacı var. Önümüzdeki turnuvalarda daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

12 Dev Adam yarı finale yükseldi A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda, ikinci maçında Çekya'yı 87-70 mağlup etti.

Olimpiyat Elemeleri: 12 Dev Adam'dan ilk galibiyet A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen organizasyonunun B Grubu'nda, ilk maçında Uruguay'ı 95-86 mağlup etti.