23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 14 kişilik sporcu kadrosu belli oldu.
Millilerin olimpiyat kadrosu şu isimlerden oluştu:
"Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç, Simge Aköz, Ayça Aykaç."
'Filenin Sultanları' dörtlü finalde FIVB Milletler Ligi'ndeki 14. maçında Güney Kore ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek dörtlü finale kalmayı başardı.
Filenin sultanlarının rakipleri belli oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile mücadele edecek.
Filenin Sultanları Türkiye'ye döndü, coşkuyla karşılandı Kaptan Eda: Bu başarının arkasında 3 sene var... Meryem Boz: Tokyo biletini aldık, şimdi biraz gülme vakti... Naz Aydemir: Savaştık, mücadele ettik. Bizim için hiç kolay olmadı, özellikle yarı final...
Filenin Sultanları’nın Tokyo 2020 kadrosu belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.
23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 14 kişilik sporcu kadrosu belli oldu.
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