Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya ve İspanya, Wembley Stadı'nda ilk finalist olmak için karşı karşıya gelecek. Alman hakem Felix Brych'in yöneteceği karşılaşma 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Yarı final ve final maçlarını Wembley'de 60 binin üzerinde futbolsever izleyebilecek. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde İtalya ikinci, İspanya ise dördüncü kupayı almak için çalışacak.

EURO 2020'de Danimarka yarı finalde! EURO 2020 turnuvasında çeyrek finalde Çekya ile karşı karşıya gelen Danimarka müsabakayı 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

İtalya, Belçika'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi EURO 2020 çeyrek final karşılaşmasında Belçika'yı, 2-1 mağlup eden İtalya yarı finale çıktı.