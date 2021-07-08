Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 heyecanında sona yaklaşıldı, finalin adı belli oldu. İngiltere-İtalya finalinin oynanacağı şampiyonaya kendi kalesine gol atan futbolcular damga vurdu.

Birçok ilke sahne olan EURO 2020'de, en çok konuşulanlar arasına futbolcuların kendi kalelerine attığı goller girdi. Avrupa şampiyonaları tarihinde oyuncular toplam 9 kez kendi kalesine gol atarken, bu rakam sadece EURO 2020'de 11'e ulaştı.

SON İSİM SIMON KJAER

Kendi kalesine gol atan son isim ise İngiltere karşısında yarı final mücadelesine çıkan ancak turnuvaya veda eden Danimarka'nın sevilen futbolcusu Simon Kjaer oldu.

İşte kendi kalesine gol atan isimler:

Merih Demiral, Mats Hummels, Wojciech Szczesny, Ruben Dias, Rafael Guerreiro, Lukas Hradecki, Martin Dubravka, Juraj Kucka, Pedri, Denis Zakaria ve Simon Kjaer.