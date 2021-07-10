Salgın sebebiyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen güreşler çayırları şenlendirdi. İlk gün minikler meydana çıktı. Kırkpınar’da toplam 2 bin 160 pehlivan ter dökecek. Başpehlivan, yarın yapılacak finallerde belli olacak. Ağa Seyfettin Selim “Bu sene ağalık ihalesinde güreş sevdalısı bir aday olmazsa 13. güreş ağalığına da adayım” dedi.
Er Meydanı şenlendi
10.07.2021 - 07:45 | Son Güncelleme: 10.07.2021 - 07:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’de bu yıl 660’ıncısı gerçekleştirilen Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri, dualı çayır Er Meydanı’nda başladı.
Etiketler : güreş,yağlıpınar güreş,
796072 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/796072.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
40
26
6
8
45
84
02
GALATASARAY A.Ş.
40
26
6
8
44
84
03
FENERBAHÇE A.Ş.
40
25
7
8
31
82
04
TRABZONSPOR A.Ş.
40
19
14
7
13
71
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
40
16
17
7
11
65
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
40
17
10
13
9
61
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
40
17
9
14
13
60
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
40
16
12
12
12
60
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
40
15
13
12
8
58
10
GÖZTEPE A.Ş.
40
13
12
15
0
51
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
40
12
14
14
1
50
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
40
12
12
16
-12
48
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
40
12
12
16
-16
48
14
KASIMPAŞA A.Ş.
40
12
10
18
-10
46
15
HELENEX YENİ MALATYASPOR
40
10
15
15
-4
45
16
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
40
9
17
14
-14
44
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
40
9
14
17
-17
41
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
40
10
10
20
-24
40
19
MKE ANKARAGÜCÜ
40
10
8
22
-19
38
20
GENÇLERBİRLİĞİ
40
10
8
22
-32
38
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
40
6
10
24
-39
28
Süper Lig Fikstür
42.Hafta Maçları
15.05.2021 18:00
Ankaragücü 0 - 1 Alanyaspor
15.05.2021 18:00
Sivasspor 2 - 1 Kasimpaşa
15.05.2021 18:00
Rizespor 0 - 2 Başakşehir
15.05.2021 18:00
Atakaş Hatayspor 0 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
15.05.2021 18:00
Karagümrük 5 - 1 Denizlispor
15.05.2021 18:00
Fraport-tav Antalyaspor 0 - 0 Konyaspor
15.05.2021 20:30
Hes Kablo Kayserispor 1 - 2 Fenerbahçe
15.05.2021 20:30
Galatasaray 3 - 1 Helenex Yeni Malatyaspor
15.05.2021 20:30
Göztepe 1 - 2 Beşiktaş
15.05.2021 20:30
Trabzonspor 2 - 1 Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
34
21
7
6
37
70
02
GZT GİRESUNSPOR
34
21
7
6
29
70
03
YILPORT SAMSUNSPOR
34
20
10
4
28
70
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
34
19
7
8
28
64
05
ALTAY
34
20
3
11
27
63
06
ALTINORDU
34
17
9
8
13
60
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
34
17
7
10
21
58
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
34
14
9
11
3
51
09
TUZLASPOR A.Ş.
34
14
5
15
-7
47
10
BURSASPOR
34
14
4
16
-1
46
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
34
12
6
16
-3
42
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
34
12
6
16
-3
42
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
34
9
8
17
-18
35
14
ADANASPOR A.Ş.
34
9
7
18
-11
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
34
7
13
14
-24
34
16
AKHİSARSPOR
34
8
6
20
-23
30
17
ANKARASPOR
34
6
8
20
-28
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
34
1
8
25
-68
8
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
07.05.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 3 - 0 Eskişehirspor
07.05.2021 20:30
Akhisarspor 1 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
09.05.2021 18:00
Altay 4 - 3 Royal Hastanesi Bandirmaspor
09.05.2021 18:00
Aydeniz Et Balikesirspor 0 - 5 Altinordu
09.05.2021 18:00
Bursaspor 0 - 3 Ankara Keçiörengücü
09.05.2021 18:00
Ankaraspor 0 - 2 Istanbulspor
09.05.2021 20:30
Menemenspor A.ş. 1 - 4 Adana Demirspor A.ş.
09.05.2021 20:30
Adanaspor 0 - 2 Yilport Samsunspor
09.05.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. 1 - 2 Gzt Giresunspor