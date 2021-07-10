Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın sebebiyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen güreşler çayırları şenlendirdi. İlk gün minikler meydana çıktı. Kırkpınar’da toplam 2 bin 160 pehlivan ter dökecek. Başpehlivan, yarın yapılacak finallerde belli olacak. Ağa Seyfettin Selim “Bu sene ağalık ihalesinde güreş sevdalısı bir aday olmazsa 13. güreş ağalığına da adayım” dedi.