Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Yaklaşan PSV maçı öncesi kadrosunu güçlendirmek için âdeta dört koldan transfer girişimlerini sürdüren Galatasaray, bir yandan da futbol takımının maliyetini düşürmek ve yeni isimlere yer açmak için mesai harcıyor. Sarı kırmızılıların kadrosunda net 5 milyon avro ücretinin yanı sıra bonuslar, maç başı ücretleri gibi ek ödemeleriyle neredeyse 7 milyon avroya yaklaşan maliyetiyle en çok kazanan ismi Radamel Falcao. Cimbom geçtiğimiz sezondan beri yıldız oyuncuyla yollarını ayırmak amacında. Ancak Kolombiyalı golcü ABD Ligi dâhil kendine gelen birçok teklifi şu ana kadar elinin tersiyle itmişti.

Xavi faktörü önemli

Hafta başında oyuncunun menajerine, kesin bir dille artık takımda düşünülmediği bildirilip kendisine kulüp bulması istenmişti. Yaşanan bu gelişme üzerine Katar ekiplerinden es-Sadd, Falcao için ön görüşme talep ederken, yıldız oyuncu da Galatasaray kariyerinde ilk defa kendine gelen bir teklife olumlu yaklaştı. Falcao’nun, Xavi’nin teknik direktör olmasından dolayı bu sefer ayrılığa sıcak baktığı öğrenilirken sarı kırmızılılar da tarafların anlaşması durumunda gerekli kolaylığı sağlayacağını Katar ekibine bildirdi. Eğer Falcao bu defa ‘Tamam’ derse Galatasaray büyük bir mali yükten kurtulacak.

Falcao ve Feghouli yol ayrımında Toplam maliyetleri yaklaşık 9 milyon avroyu bulan ve bir sezon daha sözleşmeleri olan ikili için “Zarardan kâr” düşüncesi hâkim

