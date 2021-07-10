Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ın dış transferdeki bir numaralı hedefi olan Alex Teixeira'da beklenen imza henüz atılmış değil. Transferin gerçekleşmemiş olmasının sebebi Brezilyalı yıldızın imza parasında diretmesi. Bonservisi elinde olan Teixeira'ya siyah beyazlı yönetim taviz vermiyor. Tecrübeli 10 numara ile senelik 2 milyon avro ücret ve 500 bin avro da bonuslar olmak üzere anlaşmaya varıldı. Bunun dışında bir ücret ödemek istemeyen siyah beyazlı yönetim, Brezilyalı oyuncu ve menajeriyle yapılan görüşmede bu konuda daha fazla ısrar edilmemesini istedi.

Kararımı vermedim

Teixeira'ya Beşiktaş'tan daha fazla yıllık ücret öneren bir kulübün olmaması sayesinde siyah beyazlı yöneticiler bu konuda oldukça rahat ve net. Ek olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan hiçbir takımın Brezilyalı oyuncuyu istemiyor olması da yönetimin elini güçlendiriyor. Teixeira'nın Devler Ligi fırsatını kaçırmak istemeyeceğinden emin olan Beşiktaşlı yetkililer, yıldız oyuncunun kararını bekliyor. Siyah beyazlılar, Teixeira'ya ilk olarak senelik 1,5 milyon avro teklif etmiş, bu rakam az bulununca teklifini 2 milyon avroya çıkarmıştı.

İMZAYA YANAŞMADI

Larin can sıkıyor

∂ Bir sene daha sözleşmesi bulunan Larin'e yönetim sözleşme uzatma teklifinde bulundu. Kanadalı oyuncunun ise buna yanaşmadı. Yönetimin "O zaman istediğin takıma satışın için kolaylık sağlayalım" teklifine de Larin "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum, ayrılığı düşünmüyorum" cevabını verdi.

WOLFSBURG DA İSTİYOR

Gravillon iddiası

∂ Siyah beyazlıların transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Alman basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Inter forması giyen Andreaw Gravillon ile ilgileniyor. Geçen sezon Lorient'te kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Fransız asıllı stoper oyuncuya Wolfsburg'un da ilgisinin olduğu belirtildi.

BONSERVİS PAZARLIĞI DEVAM EDİYOR

Bruma'da sona doğru

∂ Bruma adım adım Beşiktaş'a yaklaşıyor. Siyah beyazlıların bonservis bedeli için ikna etmeye çalıştığı Portekizli oyuncunun kulübü PSV Eindhoven'ın inadı kırılıyor. Görüşmelerde Hollanda ekibi kapıyı 5 milyon avrodan açmıştı. Şu anda Bruma için istenen bedel 4 milyon avro. Pazarlıklara devam eden yönetici Erdal Torunoğulları, 3,5 milyon avroya transferi bitirmeye çalışıyor.

Beşiktaş kadrosunu iki yıldızla güçlendirecek Erdal Torunoğulları, Hollanda’da Bruma ile anlaştı, geriye Olimpiakos’un devreden çıkması kaldı, Sevilla forması giyen Hollandalı golcü Luuk de Jong için kiralama teklifi yapıldı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Alex Teixeira'dan 'Kartal' pozu Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran hareket... Siyah-Beyazlı takımın transfer gündeminde yer alan Alex Teixeira'dan Kartal pozu geldi.