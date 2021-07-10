Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe transfer haberleri: Hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Uzun süre teknik direktörsüz kalan takımın başına geçtiğimiz haftalarda tekrar Vitor Pereira getirilmiş, çalışmalar hız kazanmıştı. Sarı lacivertlilerin, Premier Lig ekibi West Ham forması giyen yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmak istediği, İngiliz ekibin de 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcusunun satışına sıcak baktığı iddia edildi.

UKRAYNA BASINI YAZDI

Dış basında birçok transfer dedikodusu ortaya atılıyor. Fenerbahçe ilgili son iddia ise Ukrayna basınından geldi. Ülke basını, EURO 2020'de 5 maçta 2 gol, 2 asist yaparak başarılı bir performans sergileyen Andriy Yarmolenko'nun sarı lacivertlilerle transfer için görüşme halinde olduğunu yazdı.

KARARINI TATİL DÖNÜŞÜ VERECEK

Yarmolenko'nun şu anda ailesiyle birlikte Karadağ'da tatilde olduğu, transferiyle ilgili kararını tatil dönüşü vereceği iddia edildi.

İngiltere'den gelen bilgiler, West Ham forması giyen ve 20 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma transfer olan Yarmolenko'nun 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılacağı yönünde. Geçen yıl sadece 15 Premier Lig maçında forma şansı bulan Yarmolenko, kendi ülkesinden bazı takımlarla da temas halinde.

Bundan sonra yıldızsız Fener Forma tanıtımında konuşan Başkan Ali Koç “Karar verdik artık yıldızlı formalar kullanmayacağız. TFF’ye yaptığımız başvuruda da bizim derdimiz yıldız, para değil” dedi