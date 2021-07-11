Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin yıldız orta sahası Mesut Özil, Topuk Yaylası kampında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni teknik direktörleri Vitor Pereira’nın takımla çok iyi iletişim kurduğunu vurgulayan Mesut Özil, Portekizli hocanın hücum futbolunu benimsendiğini söylerken ‘’Pereira çok zeki bir hoca. İletişimi iyi. Hücum oynatmak istiyor. Bu zaten bizim istediğimiz. Çünkü Biz Fenerbahçe’yiz, her takıma karşı kazanmak isteriz. Pereira ile bu sene şampiyonluk yaşayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Koç beni inandırdı

Takımdaki arkadaşlığın çok iyi olduğunu söyleyen Mesut, “Herkes mutlu, heyecanlı, varını yoğunu ortaya koyuyor. Keyifli vakitler geçiriyoruz. Özellikle Caner’le çok güzel anılarımız oluyor” dedi. Başkan Ali Koç’la olan diyaloğu ve Fenerbahçe’ye transfer süreciyle ilgili olarak da yıldız oyuncu, “Her zaman Fenerbahçe’ye gelmek istiyordum, Fenerbahçeliyim. Başkanımızla konuştuk. Ne istediğini, takım olarak neler başarabileceğimizi anlattı. Beni inandırdı. O yüzden Fenerbahçe’deyim” sözlerini kullandı.

Pereira: Buraya gezmeye gelmedim Fenerbahçe’de ikinci dönemine başlayan Portekizli teknik adam “İstanbul harika bir şehir ama buraya gezmeye gelmedim şampiyon olmaya geldim” dedi