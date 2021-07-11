Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş transferde şu ana kadar sessiz ama derinden ilerliyor. Kulübün bütçesi, borçları, transfer limiti gibi çok kısıtlayıcı etkenler olmasından dolayı siyah beyazlı yönetim ince eleyip sık dokuyor. Öncelikli olarak Ghezzal ve Rosier’in tekrar takıma katılması hedefleniyor. Leicester City’nin bonservis konusunda inadı kırıldı. Büyük ihtimalle 4 milyon civarı bir bonservis bedeli karşılığında Ghezzal’ın tapusu alınacak.

Tapusu alınacak

Sporting’in Rosier’in kiralanması için şart koştuğu 5 milyon avro satın alma opsiyonunu düşürmesi bekleniyor. En büyük bomba ise Diego Costa... Bonuslar ve imza parası konusunda kıran kıran pazarlık yapılıyor. Mutlu son yakın gibi görünüyor. PSV’de forma giyen Bruma da Beşiktaş’a çok yakın. En başından beri el sıkışılan Teixeira ise bavulunu hazırlamaya başladı bile.

TEMPO DÜŞMÜYOR

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çift antrenmanla devam etti. Sabah kondisyon çalışmasının ardından akşam antrenmanında ise taktik idman sonrası yarım sahada çift kale maç yapıldı.

Nazlanma Teixeira! İmza parası dışında her konuda anlaşılan sambacıya yönetim taviz vermiyor. Siyah beyazlılardan daha yüksek yıllık ücret teklifi almayan 31 yaşındaki oyuncu boşuna direniyor.

Sergen'den Ghezzal'a: Bu takımdan ben bile gittim Daha önce kalmasını istediği Cezayirli yıldızın son hareketlerine kırılan şampiyon teknik adam "Biz de buradan ayrıldık, yerimiz doldu. Burası Beşiktaş, herkesin yeri dolar" dedi