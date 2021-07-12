Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta gündeme yeni ama tanıdık bir isim geldi. Yeni sezon için 6-8 numara bölgesine de takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar iki sezon önce takımda kiralık olarak forma giyen Elneny'nin peşine düştü. Josef de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Fernando Lucas Martins'in kulübüyle bonservis problemini halledememesi üzerine eski yıldızına yöneldi.

1,5 milyon verelim

Arsenal'le bir yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu gelecek sezon kadroda tutulmak istenmiyor. İngiliz ekibinin, tecrübeli futbolcunun 2,5 milyon avro olan yıllık ücretini ödemek istememesi üzerine devreye Beşiktaş girdi. Siyah beyazlı yönetim bu rakamın yüzde 60'ını (1,5 milyon avro) karşılayıp Sergen Yalçın'ın çok istediği oyuncuyu kiralama bedeli ödemeden bitirmek istiyor.

ÜÇ YILLIK ANLAŞMA

Kenan'da mutlu son

Beşiktaş, Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan Kenan Karaman'ı renklerine bağlıyor. Millî futbolcu ile üç yıllık anlaşmaya varıldı. Geçen sezon 27 maça çıkan Kenan, 7 gol atıp, 2 asist yaptı.

'Beşiktaş, Kenan Karaman'la anlaştı' iddiası Beşiktaş'ın, Fortuna Düsseldorf forması giyen ve bonservisi elinde bulunan milli futbolcu Kenan Karaman ile anlaştığı iddia edildi.

Beşiktaş kadrosunu iki yıldızla güçlendirecek Erdal Torunoğulları, Hollanda’da Bruma ile anlaştı, geriye Olimpiakos’un devreden çıkması kaldı, Sevilla forması giyen Hollandalı golcü Luuk de Jong için kiralama teklifi yapıldı.