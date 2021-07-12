Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu. İtalyanlar böylece, 53 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda zafer elde etti. Gök Mavililer, EURO 1968'de evlerinde düzenlenen turnuvanın finalinde Yugoslavya'yı eleyerek ilk kupasını kazanmıştı.

Turnuva tarihi boyunca 4. finalinde 2. kez kupaya uzanan İtalyanlar, 2000 yılında Fransa'ya, 2012'de ise İspanya'ya finalde boyun eğmişti.

EN ERKEN GOL REKORU KIRILDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan Trippier'in ceza sahasına gönderdiği topa Shaw, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Milli formayla ilk kez ağları sarsan Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.

Finalde İtalya'ya beraberliği getiren Leonardo Bonucci, iki farklı alanda turnuva tarihine geçmeyi başardı. Karşılaşmanın 67. dakikasında İngiltere ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlarla buluşturan Bonucci, 34 yaş 71 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu olurken, Marco Materazzi'den sonra İtalya Milli Takımı'nın bir finalde gol atan ikinci savunma oyuncusu oldu.

PENALTI İÇİN OYUNA ALDIĞI OYUNCULAR VURUŞU KAÇIRDI

Büyük turnuvalarda penaltı travması bulunan İngiltere, İtalya karşısında kaybettiği finalde yine büyük bir talihsizlik yaşadı. İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate'in uyguladığı penaltı stratejisi işe yaramadı.

Southgate, normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik eşitlikle tamamlanan mücadele sonrası penaltı atışları için taktik değişikliğine gitti. Marcus Rashford ve Jadon Sancho, taktik gereği karşılaşmanın son dakikasında penaltı atışları düşünülerek oyuna alındı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

İngiltere adına kullanılan ilk iki penaltı atışında sırasıyla Harry Kane ve Harry Maguire gol atmayı başarırken, oyuna penaltı için dahil edilen Marcus Rashford ve Jadon Sancho, meşin yuvarlağı filelere gönderemedi. Rashford ve Sancho'nun kaçırdığı penaltıların ardından topun başına gelen Bukayo Saka da, Gianluigi Donnarumma'yı geçemeyince kupa, İtalya'nın oldu.

Kaçan penaltıların ardından Jadon Sancho ve Bukayo Saka gözyaşlarına hakim olamadılar.

PENALTICI TERCİHİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

İngiltere Teknik Direktör Gareth Southgate'in penaltıcı tercihleri gecenin en çok tartışılan konularından oldu. İngiliz çalıştıcının son dakikada oyuna aldığı Marcus Rashford ve Jadon Sancho'un penaltı kaçırması tartışmaları beraberinde getirdi. Her iki oyuncunun da maça ısınamadan topun başın geçirilmeleri, kaçan penaltılarda büyük bir etken olduğu kaydedildi.

KADER PENALTICILARININ YAŞ ORTALAMASI 21

Öte yandan, kritik bir anda sorumluluk verilen oyuncuların yaş ortalaması da dikkat çekti. Marcus Rashford ve Jadon Sancho ile birlikte son penaltıyı kullanan Bukayo Saka'nın yaş ortalaması 21 olması dikkatlerden kaçmadı.

Marcus Rashford: 23 yaşında

Jadon Sancho: 21 yaşında

Bukayo Saka: 19 yaşında

EURO 2020'DE NE KADAR SÜRE ALDILAR?

Marcus Rashford: 84 Dakika

Jadon Sancho: 97 Dakika

Bukayo Saka: 272 Dakika

SON PENALTIYI 19 YAŞINDAKİ SAKA KULLANDI

İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate'in eleştirildiği bir diğer konu ise son penaltıyı 19 yaşındaki Bukayo Saka'ya kullandırması oldu. Genç futbolcu, profesyonel kariyerinde daha önce yalnızca 2 kez (Biri İngiltere U17 takımında, diğeri ise Madrid ile oynanan hazırlık maçında) penaltı kullandı.

Raheem Sterling, Jack Grealish ve Luke Shaw gibi tecrübeli isimlerin yerine Bukayo Saka'nın tercih edilmesi, Ada basınında büyük tepkilere yol açtı.

GARETH SOUTHGATE MAÇTAN SONRA NELER DEDİ?

Beraber kazanıp, beraber kaybettiklerini vurgulayan Southgate, penaltı atışlarına çalıştıklarını ancak son kararı kendisinin verdiğini söyledi. İşlerin kendi lehlerinde gelişmediğini belirten tecrübeli teknik adam, penaltı atışlarını sahadaki en iyi oyuncuların kullandığını ifade etti.

Sorumluluğu üstlenen ve kimseyi suçlayamayacaklarını aktaran Gareth Southgate, "Oyun içerisinde de benzer durumlar yaşadığımızı biliyorum. Saka, çok sevilen bir oyuncu. Yıldız olmaya devam edecek. Bu akşam da performansı gayet iyiydi. Kendisini desteklemeliyiz. Kendisine yardım etmeliyiz. Eminim ki dışarıda çok destek görecektir." açıklamasını yaptı.

Oyuncuların kulüplerinde uzun vadede ne yaptıklarına daha önceden baktıklarını belirten Southgate, "Rusya'da bu işe yaradı ancak bu akşam işe yaramadı. Oyuncular şu anda gayet sessizler. Ben kendilerine teşekkür ettim yaptıları için. Kendimizi suçlu hissetmemiz gereken bir şeyin olmadığını ifade ettim. Birlikte kazanıp birlikte kaybettiğimizi, başları dik bir şekilde yürüyebileceklerini söyledim. Böyle bir akşamı yaşamamın büyük bir fırsat olduğunu ifade ettim." dedi.

GARY LINEKER: HERKESE SÜRPRİZ OLDU

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Garry Lineker, Gareth Southgate'in penaltı tercihlerini eleştirdi. Lineker, Sancho ve Rashford'ın neredeyse topa dokunmadan penaltı atmalarını eleştirerek, "Maça bu kadar dahil olmayan ve bir ritm oturtamamış oyuncudan bunun talep edilmesi büyük bir şey. Jack Grealish ve Raheem Sterling'in penaltı kullanmaması herkese sürpriz oldu." ifadelerine yer verdi.

ROY KEANE: 19 YAŞINDA UTANGAÇ BİR ÇOCUK

İngiltere'nin penaltı atışlarında izlediği stratejiyi eleştiren bir diğer isim ise Roy Keane oldu. Keane, "Eğer Raheem Sterling ya da Jack Grealish'seniz sizden önce genç bir çocuğun böylesine kritik bir penaltıyı kullanmasını öylesine izleyemezsiniz. 19 yaşındaki utangaç bir çocuğun sizden önce penaltı kullanmasına izin veremezsiniz. Bunlar çok tecrübeli oyuncular. Raheem Sterling'in kazandığı birçok kupa var. Bu penaltıdan önce sorumluluk almalıydı." açıklamasınıda bulundu.

RIO FERDINAND: BU ÇOCUKLARIN KREDİLERİNİN YÜKSEK OLMASI LAZIM

İngiltere'de penaltı kaçıran oyunculara destek olan isimlerin başında Rio Ferdinand geliyor. Ferdinand, final sonrası, "Açıkçası çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ancak bu oyuncular zorlu pandemi döneminde bu ülkeyi ayağa kaldırdılar, umut oldular. Kredilerinin yüksek olması lazım. Evet kabul ediyorum, çok zor bir maçtı. Penaltı atışlarında topun başına geçmek her zaman zordur. Kaybetmekse acı vericidir. Kaybetmenin en acı verici halidir. İtalya'ya tebrikler, zaferin tadını çıkaracaklardır." şeklinde konuştu.

FUTBOLCULUĞUNDA DA PENALTI TRAVMASI YAŞAMIŞTI

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, futbolculuğu döneminde EURO 96'da Almanya ile oynanan yarı final maçında penaltı kaçırmış ve İngiltere final şansını kaybederek turnuvaya veda etmişti.

Gareth Southgate, o günleri, "Açık konuşmak gerekirse ömrümün sonuna kadar 1996'da kaçırdığım penaltıyı hatırlayacağım. Bu benim canımı her zaman çok acıtacak." cümleleriyle anlatmıştı.

2018'DEN BU YANA PENALTI ÇALIŞIYORLARDI

İngiltere, büyük turnuvalardaki penaltılara giden 10. maçında 7. kez kaybetti. Bunların 2'sinde İtalyanlara boyun eğen İngilizler, penaltılarda sadece 3 kez sevinebildi.

Öte yandan İngiltere'nin 2018'den bu yana, geçmişteki acı tecrübelerin tekrarlanmaması sebebiyle EURO 2020 için özel penaltı çalışmaları yaptığı biliyordu.

EURO 2020 finalini 8 yıl önce bilmiş! Nefesleri kesen EURO 2020 finalinde İngiltere'yi penaltılar sonucu geçen İtalya şampiyon olurken, geceye 8 yıl önce atılan bir tweet damga vurdu.

İtalya destan yazdı İngilizler henüz 2. dakikada Luke Shaw'la öne geçti. İkinci yarıda top göstermeyen İtalyanlar, Bonucci ile eşitliği yakaladı. Heyecan penaltılara taşındı ve son gülen İtalya olunca kupa futbolun beşiğinden Çizme'ye taşındı