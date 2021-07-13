Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transferde fırtınalar koparmaya devam ediyor.

BALOTELLİ, BELHANDA, CASTRO...

Daha önce İtalyan forvet Mario Balotelli ve geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray yönetimiyle sorun yaşayıp sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'yı renklerine bağlayan Adana Demirspor, Karagümrük'ten Lucas Castro ile anlaştı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız, son olarak Karagümrük forması giymiş 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Lucas Castro ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Kariyerinde Cagliari ve Catania gibi kulüplerde top koşturan Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrük’te 16 karşılaşmada forma giymişti.

BELHANDA: FATİH HOCAM ARADI, 'ORASI BENİM ŞEHRİM' DEDİ

Adana Demirspor'un yeni transferlerinden Younes Belhanda, sözleşme imzaladıktan sonra eski teknik direktörü Fatih Terim'in kendisini aradığını söyledi.

Belhanda, "Transferimden önce Gökhan İnler'i aradım, konuştuk. Kulüple, yönetimle, başkanla, her şey ile ilgili beni bilgilendirdi. İmzaladıktan sonra Fatih hocam da aradı. 'Orası benim şehrim' dedi." ifadelerini kullandı.

Mario Balotelli Adana Demirspor'da! Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan golcü Balotelli ile 3 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.