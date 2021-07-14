Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ | DÜZCE

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, takımın sezon öncesi kampını değerlendirirken iddialı açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın çok tecrübeli bir isim olduğunu ama özellikle hocanın ekibini çok beğendiğini söyleyen sarı lacivertli yönetici, "Seçtiğiniz teknik direktörün yanındaki insanlar çok önemlidir. Hepsi çalışkan, hepsi işin içine dahil. Oturan bir kişi yok Topuk Yaylası’nda" dedi. Taraftarla buluşacakları sezonda zaferden emin olduğunu belirten Baki, "Bu sene artık başka çaremiz yok. Taraftara şampiyonluk borcumuzu ödememiz şart" ifadelerini kullandı.

İhtiyaç yok

Transfer konusuna da değinen Selahattin Baki, fazla takviye yapmayacaklarını belirterek, "Böyle bir ihtiyacımız olmadığı için iyi hazırlanıyoruz. Hocamızla beraber başkanımızın önderliğinde çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce de söylemiştim nokta atışı bazı transferlerle ilk 11 oynayacak çapta oyuncularla yolumuza yürümeye devam edeceğiz. Hocamız eksik gördüğü yerleri bize bildiriyor. Lig başlayıncaya kadar takımı yavaş yavaş tamamlayacağız. Tahmini olarak üç ya da dört oyuncu alacağız. Tabii ki kampın sonuna kadar olan performanslara bağlı olarak değişiklik gösterebilir" diye konuştu.

Altay en az 20 milyon

Avrupa'dan çok sayıda talibi olan Altay Bayındır için Fenerbahçe taban bonservis fiyatını 20 milyon avro olarak belirledi. Vitor Pereira, yıldız eldivenin mutlaka takımda kalmasını isterken yönetim de 20 milyon altındaki tekliflere kapıyı kapattı.

11.00'DE AÇIKLANACAK

Demirel gidiyor

∂ Yaklaşık 20 yıldır Fenerbahçe çatısı altında efsaneleşen, uzun yıllar kaleyi koruyup son olarak antrenörlük yapan Volkan Demirel sarı lacivertli kulüpten ayrılıyor. Bugün saat 11.00'de Başkan Ali Koç'un katılacağı basın toplantısıyla birlikte ayrılık açıklanacak.

KAMPA KATILDI

Szalai sevinci

∂ EURO 2020 performansıyla Fenerbahçelileri sevindiren Attila Szalai, Topuk Yaylası kampına katıldı. İstanbul'da dün sağlık kontrollerinden geçen Macar stoper, akşam Düzce'ye giderek takımla idmana çıktı. Zanka'nın da önümüzdeki günlerde takıma dâhil olacak.

Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Altay Bayındır Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, 33 maçta 2970 dakika süre alarak takımının en fazla sahada kalan ismi olurken, 1 kırmızı ve 7 sarı kart gören Serdar Aziz ise en hırçın oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe antrenmanlarını sürdürüyor Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıkları için kampta bulunan Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.