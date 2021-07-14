Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş uzun süredir Ghezzal ve Rosier'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. Oyuncularla yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanmışken kulüpleriyle pazarlık bir türlü sonuçlanmıyor. Ahmet Nur Çebi ve ekibi ise en başından itibaren izlenen sabırlı strateji sayesinde ilk günlerde bahsedilen bonservis ve satın alma opsiyonu bedellerini yüzde 60-70'lere kadar düşürmüş durumda. Ghezzal ve Rosier'in imza atması çok yakındı. Ancak G.Saray'ın devreye girmesi sebebiyle transferler gecikti.

Eskilerde kaldı

İki oyuncunun da menajerleri G.Saray'ın daha yüksek teklif sunduğunu açıkladı. Beşiktaş kanadında ise bu durum hiç paniğe yol açmadı. G.Saray'ın fiyat artırma taktiğinin çok eskilerde kaldığını söyleyen siyah beyazlılar "Bu durum büyük kulüpler arasındaki centilmenliğe sığmıyor" derken "Ancak biz bu tür basit fiyat artırma tuzaklarına düşmeyiz Teklifimizi yükseltmeyeceğiz. İki oyuncu da Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Hiç boşuna kürek çekmesinler" ifadelerini kullandı. ,

DIEGO COSTA BİTİYOR

Beşiktaş, Diego Costa ile büyük ölçüde anlaştı. İspanyol yıldızın menajeri Dino Pasalic, yönetici Erdal Torunoğulları ile 1,5 milyon avroluk imza parasını masaya yatıracak. Siyah beyazlılar, maç sayısı, gol sayısı gibi bonuslar karşılığında imza parasını ortadan kaldırmak istiyor.

Diego Costa savaşı Siyah beyazlılar kadrosuna katmak istediği İspanyol golcüyü yıllık 2,5 milyon avroya ikna etmeye çok yaklaşmışken Wolverhampton da devreye girdi.

Ghezzal-Rosier olmazsa olmaz Beşiktaş’ın hocası ayrılmasını istemediği Ghezzal, Rosier, Larin ve Ersin’in yanı sıra dört nokta atışı transfer yapılması için yönetime raporunu sundu.