Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Saracchi’nin ayrılığı sonrası boşluğunu doldurmak için geniş bir oyuncu havuzu içeresinde arayışlarını sürdüren Galatasaray’a menajerler vasıtasıyla Layvin Kurzawa önerildi. PSG’de kadroda düşünülmeyen Fransız oyuncunun menajerleri sarı kırmızılılarla irtibat kurdu. 28 yaşındaki sol bekin bedelsiz bir yıl kiralanabileceği belirtildi. Eğer sarı kırmızılılar Alex Moreno ve Patrick van Aanholt girişimlerinden sonuç alamazsa Kurzawa ile masaya oturulacak.

FIRSAT TRANSFERİ

PSG’den, bonuslar ve vergiler hariç yıllık net 3 milyon avro kazanan yıldız oyuncunun mali şartlarından taviz vermeyeceği de hatırlatıldı. Sarı kırmızılılar Kurzawa’nın istediği yıllık ücreti düşürmeye çalışıyor. Eğer Kurzawa indirime giderse transferde öncelik sırasına konacak. Sarı kırmızılılar her ihtimali hesaba katarak diğer taraftan da Moreno için Real Betis ile Crystal Palace ile sözleşmesi biten Patrick van Aanholt için de menajeriyle temaslarını sürdürüyor.

FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Galatasaray’da yeni sezon formaları tanıtıldı. “İlk ve Tek” mottosuyla beğeniye sunulan formaların tanıtımında Mustafa Muhammed, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan yer aldı. Formaların 999 TL ve 399 TL olarak fiyatlandırılması tepki çekti.

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