Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sol bek konusunda bir türlü sonuca ulaşamayan Trabzonspor’da gündeme gelen son isim Gianluca Frabotta oldu. Bordo mavililer, transfer listesinde olan Dalbert, Alioski, Meling ve Fuentes girişimlerinden sonuç alamayınca rotayı İtalya’ya çevirdi. Juventus’ta forma şansı fazla bulamayan 22 yaşındaki sol bek Frabotta için transfer çalışmalarının başladığı belirtildi. TMW’nin haberinde sözleşmesi 2025’te bitecek olan genç ismi Trabzonspor’un yanı sıra Genao’nın da istediği belirtildi.

Ekuban’ı da ayarttılar

Frabotta girişiminde Trabzonspor’un karşısına çıkan Genoa, bordo mavililerin golcüsü Caleb Ekuban ile anlaşmaya vardı. Önce sakatlığını daha sonra Gana ile birlikte İtalyan vatandaşı da olmasından dolayı yaşadığı vergi problemini bahane ederek Türkiye’ye dönmeyen Ekuban, İtalyan ekibiyle el sıkıştı. Football Italia, Ekuban’ın artık Genoa formasını giyeceğini, bu transfer karşılığında İtalyan ekibinin Trabzonspor’a 2 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı.

Trabzonspor’da Uğurcan pazarı! EURO 2020 Türkiye adına erken noktalanırken kalemizde Uğurcan Çakır vardı. Ki yönetim transfer görüşmelerini Avrupa Şampiyonası’ndaki performansa göre sonraya bırakmıştı.