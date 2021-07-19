Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Uluç

Yeni Fenerbahçe yavaş yavaş şekilleniyor. Topuk Yaylası’na kalabalık bir oyuncu grubuyla giden sarı lacivertlilerde ilk olarak genç isimler gönderilmişti. Vitor Pereira’nın raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Murat Sağlam, Emir Miray Köksal ve Melih Bostan kamptan ayrılmıştı. Şimdi ise asıl temizlik için düğmeye basıldı. Hem mali dengeleri sağlamak hem de doğru kadroyu oluşturmak adına beş lejyonerin üzeri çizildi. Vitor Pereira, Perotti, Dirar, Zanka, Zajc ve Lemos’la devam etmeyi düşünmediğini yönetime bildirdi.

Perotti direniyor

Bu isimlerden Perotti dışındakiler menajerlerine yeni takım bulma talimatını verdi. Arjantinli kanat oyuncusu ise ayrılmak için Fenerbahçe’den bütün alacaklarını talep ediyor. Öte yandan Tisserand ile Samatta’nın durumu henüz net değil. Ayrılıklar sonrası ortaya çıkacak ekonomik şartlar el verirse sarı lacivertlilerin stoper ve golcü konusunda yeni hamleler yapma imkânı doğacak. Pereira, daha kaliteli bir isim alınabilirse Tisserand’ın da gönderilmesine razı. Ancak Samatta yüksek maliyeti sebebiyle elde kalacak gibi görünüyor.